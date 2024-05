Potpuna obustava saobraćaja kod preduzeća GRAS

SARAJEVO – Iz opštine Novi Grad Sarajevo saopštili su da će zbog izvođenja radova na ugradnji završnog sloja asfalta u zoni kružnog toka kod preduzeća GRAS, biti u potpunosti obustavljen saobraćaj u ovom dijelu grada.

Riječ je o saobraćajnicama na spoju ulica Džemala Bijedića, Srđana Aleksića i Velikih drveta.

Obustava saobraćaja počinje od subote 1. juna od 6 sati i trajaće do završetka radova na asfaliranju, odnosno do nedjelje 2. juna do 6 sati.

„Molimo privredne subjekte koji se nalaze na predmetnom lokalitetu da svoje aktivnosti prilagode planiranoj obustavi saobraćaja, a vozače i servisne službe da imaju strpljenja i da poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju“, saopšteno je iz opštine Novi Grad Sarajevo.

