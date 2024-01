Poznat red vožnje javnog prevoza u noćnim satima

SARAJEVO - Operateri javnog gradskog saobraćaja u Kantonu Sarajevo, GRAS i "Centrotrans", objavili su redove vožnji, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo usvojila odluku o uspostavljanju javnog prevoza u noćnim satima.

Noćni prevoz će se obavljati od ponoći do pet sati ujutro, a u tom periodu saobraćat će tramvaj na relaciji od Ilidže do Baščaršije, trolejbus od Dobrinje do Jezera i autobus iz centra do Vogošće.

KJKP GRAS obavijestio je korisnike da će tramvajski saobraćaj biti realizovan na svakih pola sata, a trolejbuski na svakih 45 minuta.

Tako će se noćni prevoz u tramvajskom saobraćaju svakodnevno obavljati sa tri vozila u saobraćaju na liniji broj tri Baščaršija – Ilidža u vremenu od 00:00 do 5 sati, sa intervalom nailaska vozila od 30 minuta. Prevoz sa Baščaršije u noćnim satima je od 23:45 do 05:10 sati, a sa Ilidže prvi polazak je u 00:00, a završni polazak je 5 sati.

Trolejbuski saobraćaj na liniji broj 107 Jezero - Dobrinja saobraćaće svakodnevno sa dva vozila u vremenu od 00:00 do 5 sati, sa intervalom nailaska vozila od 45 minuta. Trolejbuski saobraćaj u noćnim satima odvijaće se sa polascima iz Dobrinje od 00:00 do 4:40 sati, te sa Jezera prva noćna vožnja je od 00:00 sata, a završna vožnja je u 4:40 sati.

Iz kompanije "Centrotrans" su saopštili da će autobusi na noćnoj liniji Baščaršija – Vogošća saobraćati svakih pola sata od 23:30 do 5:30 sati u oba pravca. Naveli su da autobusi polaze sa terminala na Baščaršiji koji je i krajnja dolazna stanica u povratku.

Građani noćni prevoz mogu koristiti besplatno.

