Predsjednica RS položila kamen temeljac za fiskulturnu salu u Tesliću

Некада сам овдје сједила у школској клупи, а данас сам поносна што смо положили камен темељац за изградњу фискултурне сале која ће ученицима ове школе служити као мјесто за спорт и рекреацију. Посјета Основној школи "Петар Петровић Његош" у Теслићу евоцира најљепше успомене на ђачко доба.

A post shared by Жељка Цвијановић (@zeljka.cvijanovic) on Nov 2, 2020 at 5:59am PST