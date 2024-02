Predstavljen plan urbanističke promjene Kantona Sarajevo

SARAJEVO - U organizaciji Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo danas je za zastupnike Skupštine KS upriličena detaljna prezentacija Nacrta urbanističkog plana Kantona Sarajevo.

Na prezentaciji je istaknuto da primjena plana predstavljala veliku promjenu Kantona Sarajeva nabolje.

Ukazano je da je jedan od ciljeva da se novim urbanističkim planom otkloni postojeći prostorni disbalans koji podrazumijeva to da se veliki broj građevina institucija, ustanova i kompanija koncentriše od zapada prema istoku - od Ilidže prema Starom Gradu.

„Međutim, rast koncentracije stanovništva je obrnut - od istoka prema zapadu. Naime, u području koje gravitira opštinama Ilidža i Novi Grad živi 280.000 stanovnika, u području koje gravitira Novom Sarajevu i Centru živi 160.000 stanovnika, dok u području koje gravitira Centru i Starom Gradu živi 100.000 stanovnika. To za posljedicu ima da se veliki broj stanovnika u jutarnjim satima kreće od zapada prema istoku, dok se u popodnevnim satima kreću od istoka prema zapadu, a čime se stvaraju velike saobraćajne gužve“, objasnio je na početku prezentacije direktor Zavoda za planiranje razvoja KS Faruk Muharemović.

Istakao je i da je predloženim urbanističkim planom predviđeno da se prostorni disbalans riješi stvaranjem novih gradskih centara u kojima će građani moći svakodnevne potrebe zadovoljiti pješačenjem, i to pješačenjem do jedan kilometar, tj. do 15 minuta.

Predviđeno je da novi centri budu na području Rajlovca, za kojeg je projicirano da će imati čak 70.000 stanovnika, te budući gradski park "Sastavci" - područje na sastavu rijeka Bosne, Željeznice i Zujevine. Dakle, riječ je o području koji gravitira prema autoputu, tj. prema Koridoru 5C. Osim toga, predviđeno je da padinski dijelovi grada, koji su se stihijski razvijali, dobiju neophodan sadržaj.

Osim uklanjanjem prostornog disbalansa, saobraćajne gužve će se pokušati smanjiti izgradnjom saobraćajnica i javnim prijevozom.

Izgradnja saobraćajnica se, između ostalog, odnosi na Prvu transverzalu - od centra Sarajeva do Vogošćanske petlje, Južnu longitudinalu - od Mojmila do centra Sarajeva i brzu cestu od Butila do Darive.

Ako je suditi po onome što je prezentirano, javni prijevoz bi trebao biti ključan za smanjenje saobraćajnih gužvi. Naime, to podrazumijeva izgradnju tramvajske pruge do Šipa - na trasi Prve transverzale, te do Dobrinje i Rajlovca.

Planirano je, između ostalog, i to da se Međunarodni aerodrom Sarajevo poveže s dva oblika javnog prijevoza - tramvajem i lakom željeznicom. Tramvaj, koji bi saobraćao do Dobrinje, bi zapravo skoro saobraćao do aerodroma.

