Predstavnici tri vjerske zajednice u Tuzli: Priroda je naša kuća

TREBINJE - Predstavnici tri vjerske zajednice u Tuzli danas su povodom Svjetskog dana zaštite sredine uputili zajedničku poruku svim građanima da se savjesnije odnose prema okolini i štite prirodu.

Centar za ekologiju i energiju Tuzla i Centar za ekologiju i održivi razvoj iz Srbije započeli su proces međureligijskog dijaloga u Tuzli o klimatskim promjenama.

"Želeli bismo da predstavnike vjerskih zajednica ohrabrimo da se zajedno bavimo temom klimatskih promena, zaštitom životne sredine, važnošću zaštite okoline za sve ljude. Pošto smo svi mi braća i sestre i delimo vazduh, on treba da nam bude čist, voda da nam bude čista, kao i zemljište, da nam hrana iz tog zemljišta bude čista", rekao je Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj iz Srbije. Kalmar podsjeća na činjenicu da i Srbija i BiH neodgovorno koriste prirodne resurse, neodgovorno postupaju prema industriji, imaju zagađen zrak, vodu i zemljište te da koriste fosilna goriva.

O potrebi očuvanja svijeta u kojem živimo govori i papa Franjo, podsjeća fra Željko Nikolić, gvardijan franjevačkog samostana Sveti Petar i Pavao iz Tuzle. On kaže da nam je svijet darovan i da ne treba da ga uništavamo već čuvamo.

"Odnose prema svemu stvorenome najbolje vidimo u primjeru Svetog Franje Asiškog, kojeg ja nastojim slijediti. On se prema svemu stvorenom odnosio kao prema braći i sestrama. Možda je to najbolji put i nama pokazatelj kakav odnos treba da imamo prema svemu stvorenom", rekao je ovaj franjevac. "Živimo u svijetu koji je materijalistički, troši stvari i odbacuje, a takav odnos prema prirodi moramo mijenjati", poručuje on. Slično razmišlja i otac Miloš Trišić, starješina Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli.

"Apelujemo i pozivamo na svijest svih naših sugrađana da svako do nas, koliko može, zaštiti životnu sredinu. Prvenstveno da se podigne i svijest mladih ljudi. Mi možemo u našoj zemlji promijeniti mnogo toga. U domenu svih nas je da čuvamo prirodu koju smo dobili u nasljeđe", poručuje tuzlanski paroh.

Vjerski službenici naglašavaju da je čovjek na zemlji namjesnik, kome je dato da se brine o svemu i da prema tome treba odgovorno da se ponaša.

"Treba se odnositi prema svemu kao prema sebi, a prema prirodi kao prema našoj kući. Primjetno je kod nas da više čistimo svoje kuće nego što čuvamo prirodu i okolinu. Tu treba praviti razliku. Ova naša priroda koju nam je Bog dao je velika blagodat, ali svojim postupanjem mi to uništavamo", rekao je hafiz Ahmed-efendija Huskanović, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Tuzla.

U narednom periodu planiran je veći broj aktivnosti, konferencije, publikacija, rad s djecom i građanima, sve kako bi se promijenio i poboljšao odnos građana prema životnoj sredini, a svemu toma žele doprinijeti i vjerske zajednice u Tuzli.