Prepoznatljivi nadvožnjak u Gradišci odlazi u istoriju

GRADIŠKA - Prepoznatljivi nadvožnjak na samom ulazu u Gradišku do kraja ljeta odlazi u istoriju, a na toj lokaciji već je započeta gradnja moderne kružne raskrsnice "Jabuka", koja će povezati saobraćaj iz više pravaca, ali i uljepšati grad budući da će u centru kružnog toka nići spomenik "trijumfalna kapija Republike Srpske".

U preduzeću "Putevi Republike Srpske", koje je zaduženo za realizaciju projekta rehabilitacije magistralnog puta M16 Banjaluka - Gradiška, kažu da je u sklopu investicije predviđena izgradnja tri kružne raskrsnice i da se već izvode radovi na kružnom toku “Jabuka” na ulazu u Gradišku.

"Izgradnja te kružne raskrsnice podijeljena je u četiri faze. Trenutno se završava druga faza i od iduće sedmice započinje treća u okviru koje će biti srušen postojeći nadvožnjak i sav teren doveden u jedan nivo. Tokom radova saobraćaj će biti neznatno usporen, ali neće biti obustava", rekla je portparol u "Putevima RS" Natalija Kostrešević.

Dodala je da će planirani kružni tok imati sedam krakova, te da će svi radovi biti završeni do sredine oktobra ove godine.

"Vrijednost projekta je 2,6 miliona KM, a radove izvodi preduzeće 'Niskogradnja' iz Laktaša", naglasila je Kostreševićeva.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić navodi za “Glas Srpske" da će pored kružnog toka na ulazu u grad, biti izgrađene i kružne raskrsnice u Novoj Topoli te na ulazu u poslovnu zonu u toj mjesnoj zajednici.

"Kružni tok 'Jabuka' uljepšaće i otvoriti Gradišku, promijeniti sasvim izgled grada i način saobraćajne komunikacije. Do sada su u tom dijelu grada bile prisutne gužve i vjerovatno će se nastaviti nakon izgradnje kružnog toka zbog neposredne blizine graničnog prelaza, ali se nadamo da će do proljeća iduće godine biti izgrađena saobraćajnica koja će povezati novi most na Savi sa autoputem Zagreb – Beograd", rekao je Adžić.

On je istakao da je u planu i projekat koji će obilježiti Gradišku, ali i Republiku Srpsku.

"Plan je da u unutrašnjosti 'Jabuke', čija će se zelena površina prostirati na oko 16.000 kvadrata, izgradimo spomenik 'trijumfalna kapija Republike Srpske'. Projektna dokumentacija i građevinska dozvola već postoje i sada se dogovaramo sa 'Putevima RS' da nam pomognu u realizaciji investicije koja bi bila prepoznatljivo obilježje Gradiške, koja je na vratima Srpske", istakao je Adžić.

Prema njegovim riječima, ovaj grad na samom sjeveru Srpske već duže vrijeme se gradi i razvija i tako će nastaviti u budućnosti.

"U ovom trenutku imamo pripremljenih infrastrukturnih projekata čija je vrijednost 100 miliona evra. Želimo da nastavimo započeti projekat rekonstrukcije i izgradnje glavnog gradskog prečistača otpadnih voda koji je zaustavljen od strane finansijera, odnosno njemačkog Ministarstva inostranih poslova. Idemo i u projekat snabdijevanja vodom Lijevča polja i ostatka Potkozarja, te u rješavanje infrastrukturnih problema na saobraćajnicama", kazao je Adžić.