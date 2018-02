Prevareni kupci stanova jajima gađali gradsku upravu

TUZLA - Kupci stanova u zgradi "15. maj" u Tuzli danas su jajima gađali zgradu Gradske uprave Tuzla izrevoltirani što im se nadležni u gradskoj vlasti nisu obratili.

Tokom protestne šetnje blokirali su i kratko raskrsnicu na Brčanskoj Malti, a potom su se uputili pred zgradu Gradske uprave. Tražili su da im se obrati gradonačelnik Jasmin Imamović, a nakon neispunjenog zahtjeva, gađali su zgradu jajima.

Stanove, garaže i poslovne objekte u zgradi "15. maj" oko 200 kupaca platilo je oko deset miliona maraka i trebalo je da se usele prije devet godina. Zgradu su gradili građevinska firma "Gipromm" i Direkcija za izgradnju Tuzla, koja je bila u većinskom vlasništvu grada, a koja je otišla u stečaj. Zgrada nije završena niti uknjižena, a kupci nisu uselili.

"Ne vidimo nikakav pomak. To je toliko zapetljano da ja ne znam ko će to raspetljati. Ja sam uzeo stan i garažu i moja garaža je još na trojici. Trojici je prodata", rekao je Mustafa Hodžić, jedan od kupaca.

Gradsko vijeće u novembru lani je donijelo odluku kojom obavezuje tuzlanske gradske firme "Centralno grijanje" i "Vodovod i kanalizacija" da poduzmu sve što je potrebno da se zgrada "15. maj" priključi na centralno grijanje, vodu, kanalizaciju i hidrantsku mrežu, kako bi se ispunili uslovi da zgrada dobije upotrebnu dozvolu. Time bi se kupci mogli useliti.

"Zgrada nije završena iako su postojala čvrsta uvjerenja gradonačelnika da će se odluke Gradskog vijeća koje su donesene u novembru sprovesti i da će do Nove godine zgrada biti spremna za useljenje. To nije završeno. Mi sumnjamo da je sve to kupovanje vremena", rekao je Mirsad Šuvalić, predsjednik Udruženja građana "15. maj" Tuzla.