Preventivni pregledi u seoskoj ambulanti kod Doboja čuvaju zdravlje

DOBOJ - Povišen krvni pritisak najčešći je problem koji zdravstveni radnici otkriju tokom preventivnih pregleda stanovništva, pa su mještani Paklenice Donje pohrlili u petak u seosku ambulantu da bi provjerili da li im je potrebna medikamentozna terapija ili nemaju razloga za brigu. U ovoj ambulanti bili su organizovani preventivni pregledi, koji su veoma važni.

"Odlično je sve. Pitala me je doktorica kakve lijekove pijem, odgovorila sam joj, a ona mi je rekla da nastavim. Pijem redovno lijek za krv, moram je kontrolisati, svaki mjesec vadim nalaz. Najviše imam sekiracije, a pazim na ishranu. Ne mogu sada svašta ni jesti, na primjer, juče sam kuvala, danas ne smijem to jesti, moram sve svježe i pretežno sebi napravim supice i krompir, to mi ne škodi", priča Cvijeta Radanović iz Paklenice.

Mirko Nikolić iz Osojnice, koji je došao na kontrolu, kaže da mu je analiza krvi dobra, a temperatura 36,6.

"Imao sam malo manjih srčanih tegoba. Doktorici sam rekao da sam imao tragičan slučaj u porodici, sin mi je poginuo prije pet mjeseci", kazao je ovaj čovjek.

Preventivni pregledi su veoma važni, poručuju iz Doma zdravlja, a povišen pritisak je znak da se nešto dešava u organizmu, da je preopterećen i da je potrebno liječenje i promjena loših navika.

"Gleda se da li je terapija adekvatno odrađena i radi se na savjetovanju pacijenata na promjeni stilova života kako bi poboljšali svoje zdravstveno stanje i ostali što duže zdravi. To i jeste cilj ovih preventivnih pregleda koje radimo. Na ovakve preventivne preglede uglavnom dolaze stariji, mada mi apelujemo da dolaze i mladi ljudi kako bi sačuvali što duže svoje zdravlje", rekao je Dejan Milanović, glavni medicinski tehničar u Domu zdravlja.

Kolika je njegova tjelesna temperatura, kakvo je stanje pritiska i šećera u krvi provjerio je i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, a na preventivni pregled došla je i Sanja Vulić, poslanik u bh. parlamentu.

"Doktorka je zadovoljna, samim tim sam i ja, zato što je šećer pet, pritisak 120 sa 85. Mislim da je to onako školski zdravo, što me raduje, naravno, s obzirom na to da je puno aktivnosti, malo spavanja, ali mogu reći da sam zadovoljan parametrima i da nastavljamo istim tempom još jače", poručio je Jerinić.

I kod Vulićeve je pregled pokazao da je sve u redu.

"Vrijednost krvnog pritiska 120 sa 80, vrijednost šećera u krvi 5,3. Visina 168, težina 59, kaže doktorica, sve u granicama normale. Treba da nastavim zdravo da se hranim, zdravo da živim, koliko je to moguće", kaže Vulićeva.