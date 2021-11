Prijedor dobio osmi mural

PRIJEDOR - U Prijedoru je danas otkriven osmi mural "Nebo je granica" oslikan na fasadi zgrade Ugostiteljsko-ekonomske škole.

Mural je naslikan u okviru projekta "Prijedor – grad murala", koji realizuje Udruženje likovnih umjetnika u saradnji sa Gradskom upravom i Udruženjem "Program Prijedor" iz italijanskog grada Trenta.

Autor murala, akademski grafičar Dragan Inđić iz Prijedora, rekao je da je kao bivši učenik ekonomske škole htio da poručim da formalno orbazovanje ne mora biti kraj, da učenici uvijek mogu da se usavršavaju i usmjeravaju u drugim smjerovima.

Zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević rekao je da je Gradska uprava finansijski podržala ovaj projekat i da mu je posebno drago što je mural oslikao čovjek iz Prijedora, te najavio dalju podršku ovakvim projektima jer doprinose estetici grada.

Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Boris Eremić rekao je da Prijedor ima veliku tradiciju grada slikara, a da su murali brendiranje te priče.

Svečanosti otkrivanja murala prisustvovala je delegacija iz Italije. Autoru je uručena međunarodna nagrada "Paola de Maninkor" koja se sastoji od plakete i novčanog dijela od 3.000 KM koji obezbjeđuje opština Lavis, rodno mjesto italijanske slikarke koja je 1998. godine, zajedno sa djecom iz tadašnjih izbjegličkih centara, oslikala prvi mural u Prijedoru na fasadi Elektrotehničke škole.

Prethodni murali su "Šeširdžija" Nataše Konjević iz Banjaluke, "Transformacija" mađarskog strit-art umjetnika Atile Samožija Vidama, "Vrt" rumunskog autora Raula Opre Sadoa, "Grad" umjetničke grupe "Dim Tim" iz Beograda, "Negdje između početka i kraja" Selvera Begića iz Banjaluke, "Gejm on" Ljubiše Pušca iz Prijedora i "Šta je unutra" (What is inside?) Andreja Žikića Arteza iz Beograda.