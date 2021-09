Prijedorska bolnica ima kiseonika za šest dana

PRIJEDOR - Bolnica "Doktor Mladen Stojanović" Prijedor ima kiseonika za šest dana, izjavio je Srni vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove Andrija Vukotić.

Vukotić je rekao da je bolnici juče isporučena jedna cisterna kiseonika od pet i po tona, a da je dnevna potrošnja od 800 kilograma do jedne tone.

"Naša bolnica posljednjih pet godina nabavlja kiseonik od firme `Kras` iz Laktaša i to je dobavljač koji snabdijeva još samo bolnice u Sanskom Mostu i Brčkom. Čistoća tog 3,5 postotnog tečnog kiseonika je 99,95 odsto", naveo je Vukotić.

On je podsjetio na to da je od marta prošle godine intenzivirana nabavka kiseonika jer je u uslovima pandemije i vanrednih okolnosti došlo i do vanredne potrošnje u odnosu na uobičajen režim rada, te da za takvu potrošnju bolnica nema novca.

"Mi smo im do sada dužni 400.000 KM. Lani smo od Vlade Republike Srpske dobili 200.000 KM da nuliramo tadašnji dug, ali s obzirom na veliku potrošnju mi ne možemo platiti koliko trošimo", pojasnio je Vukotić.

On je istakao da je bolnica od ovog dobavljača dobila dva spremnika za kiseonik i besplatnu instalaciju.

"Zahvaljujemo im se na tome, kao i što trpe taj naš dug koji se uvećava sve više", dodao je Vukotić.