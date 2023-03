Pripadnici policije popunili zalihe krvi

DOBOJ - Zbog kratkog roka trajanja zalihe krvi moraju se stalno dopunjavati pa tako od 15 do 20 davalaca svakog radnog dana pređe prag Zavoda za transfuzijsku medicinu u Doboju.

"Deplazmatisani eritrociti se najviše troše, a njihov rok trajanja je samo 35 dana i onda moramo stalno da obnavljamo zalihe te da imamo davaoce", pojasnio je dr Božidar Slavujević, transfuziolog u Zavodu za transfuzijsku medicinu.

Na pitanje koja krvna grupa se najviše troši odgovara:

"Nema tu pravila, obično A i O, ali desi se npr. da nam se pojavi pacijent povrijeđen u saobraćajnoj nesreći i koji je izgubio krv, a recimo B negativna krvna grupa. Rh negativne krvne grupe su sve rjeđe, samo 15 odsto ljudi su Rh negativni, i onda vi nemate toga u frižideru koliko biste htjeli, pa i to bude problem. Mi imamo to se kaže petodnevne zalihe. Znači, ako potrošimo 20 jedinica eritrocita dnevno, znači pet puta 20 - oko 100 jedinica krvi, raznih krvnih grupa, najviše A i O, i nešto malo B i AB, te možemo da pokrijemo potrošnju. Imate i one kompatibilne krvi, na primjer možete nekome ko je neke druge krvne grupe dati recimo 0, pa se i tu može pokrivati neki nedostatak".

Zalihe krvi tokom trodnevne akcije dopuniće pripadnici Policijske uprave Doboj, među kojima su brojni oni koji su krv darovali više od 10 puta.

"Ovo je trinaesti put da darujem krv. Prvi put sam je dao još u srednjoj školi, a sad je redovno dajem, što ovako kada je potrebno, kada nas poziva Crveni krst, što u akcijama koje organizuje MUP RS", kazao je Dušan Dakić.

"Jedanaest puta sam dao krv. Prvi put je to bilo 1995. godine u toku ratnih dejstava, u Banjaluci, ranjenim borcima. Bratu je trebala krv", naveo je Radovan Radišić.

Njemu se pridružio i Milan Tubić, koji je krv darovao takođe 11 puta.

"Otprilike dva puta godišnje dođem i darujem krv. Imam nula negativnu krvnu grupu. Prvi put sam darovao krv 2009, pošto se bavim sportom, pa smo kao sportski kolektiv došli ovdje da damo krv", rekao je.

Akciji davanja krvi odazvala se i Bojana Đukić, pripadnica Policijske stanice Derventa.

"Ovu dragocjenu tečnost darujem treći put. Činjenica je da treba da budemo humani i da pomažemo jedni drugima jer naše malo nekom znači mnogo, kao i ova krv koju danas darujemo", kaže Đukićeva.