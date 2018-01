Prnjavor i Derventa neće ostati bez porodilišta?

DERVENTA, PRNJAVOR - Plač bebica u novogodišnjoj noći u vanbolničkim porodilištima u Derventi i Prnjavoru dobar je znak za ova porodilišta, kojima je prijetio katanac, jer će po svemu sudeći ona dobiti operacione sale u predviđenom roku, do juna, i tako nastaviti funkcionisati.

Kako nam je potvrdio Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS, bilo je pregovora s načelnicima ovih opština i dogovorili su da se ispoštuju pravilnici koji su jasno definisali šta jedno porodilište mora da ima, a to je operaciona sala sa svom pratećom opremom i stručnim kadrom.

"Dogovorili smo se da oni ispoštuju Pravilnik i da to opštine finansiraju, pa vidjećemo šta će", kratko je prokomentarisao Bogdanić.

Milorad Simić, načelnik Dervente, uručio je darove Anđeli, prvoj bebi rođenoj u novoj godini, a kako je rekao za "Nezavisne" uradiće sve da očuvaju porodilište, ali da pritom ne rizikuju ničije zdravlje.

"Ako ne može država finansirati sve, može Derventa, što ne može, to je najmanje što možemo učiniti", rekao je Simić.

Dodao je da će Dom zdravlja Derventa stipendirati usavršavanje anesteziologa.

"Ne možemo odjednom, ali mi ćemo u svom kapacitetu pružiti obje ruke. Ja slušam struku, ali mi i Prnjavor smo hendikepirani jer nemamo operacionu salu, koja podrazumijeva i daleko više - anesteziologa, dežurne sestre, opremu itd. Nisam u struci, ali imam želju da imamo prodilište i ako bude zavisilo od mene - imaće", rekao je Simić.

I on je potvrdio da su o tome nedavno razgovarali s ministrom Bogdanićem, te se nada podršci jer, kako kaže, ministar zna kapacitete i Dervente i Prnjavora.

Nije precizirao koliko će cjelokupna investicija koštati, ali je rekao da će e operaciona sala biti osposobljena u što kraćem roku.

Mirko Šaran, direktor derventskog Doma zdravlja, rekao je da imaju rok još šest mjeseci da ispune sve uslove, a već su počeli raditi na tome.

"Uradićemo ono što nam je zadano u skladu s Pravilnikom i nadam se da ćemo to uspjeti. Opština će pomoći u sufinansiranju projekta i to bi trebalo da bude uspješno, inače se ne bismo toliko ni angažovali da mislimo da je nemoguće. To sve nosi određene kadrovske obaveze i zapošljavanje određenog broja ljudi u tom segmentu", rekao je Šaran i dodao da samo specijalizacija anesteziologa košta 100.000 KM.

Što se tiče prostora i opreme, to će, kako kaže, nabavljati dio po dio i u zavisnosti od cijena na tržištu pokušaće proći što jeftinije.

Darko Tomaš, načelnik Prnjavora, rekao je za "Nezavisne" da do šestog mjeseca imaju rok i sve što je realno da jedna lokalna zajednica može uraditi po tom pitanju oni će ispoštovati.

"Obezbijedili smo kompletna sredstva kao grant Doma zdravlja od 136.000 KM, koja su dovoljna za plate svih ljudi koji rade u porodilištu. Kroz plan investicija koji treba da donesemo obezbijedićemo i sredstva za operacionu salu. Što se tiče medicinske opreme i kadra, tu očekujemo pomoć Ministarstva. Imamo dva ginekologa, ali Pravilnik nalaže i anesteziologa, a Ministarstvo ako već ima ljekara, može dva anesteziologa da nam predloži. Sve ono što je realno ispunićemo, a ono što nije, i ne treba da postoji u Pravilniku", rekao je Tomaš.

Dodaje da operaciona sala košta od 200.000 KM do milion KM, u zavisnosti od opremljenosti, te da ne smiju dozvoliti da se porodilište zatvori.

U Prnjavoru su prva četiri dana ove godine rođene tri bebice, dok je u Derventi rođena jedna i njima su načelnici uručili prigodne poklone.