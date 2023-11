Prnjavor prepoznatljiv po ljepoti različitosti

PRNJAVOR - Prnjavor je više od jednog vijeka poznat pod nazivom "Mala Evropa", a upravo je o položaju nacionalnih manjina u ovom gradu bilo riječi na panel-diskusiji "Položaj nacionalnih manjina u BiH", održanoj u Narodnoj biblioteci u Prnjavoru, u organizaciji gradskog Saveza nacionalnih manjina.

Tomislav Durtka, koordinator projekta ispred Saveza nacionalnih manjina Prnjavora, kaže u razgovoru za "Nezavisne novine" da je ovaj grad prepoznatljiv po ljepoti različitosti i posebnom suživotu.

"Po zadnjem popisu, osim tri konstitutivna naroda, u Prnjavoru živi 13 nacionalnih manjina, od čega su najbrojniji Ukrajinci. Aktivno djeluje ukupno osam udruženja nacionalnih manjina koja, uz podršku lokalne zajednice, sprovode u djelo mnogobrojne projekte i manifestacije na zadovoljstvo svih građana Prnjavora", kazao je Durtka.

Kako ističe, učesnici panela bili su Zdenka Hajek, predsjednica Udruženja Čeha "Česka beseda" - Maćino Brdo, Snježana Mirković, predsjednica Udruženja "Romska djevojka - Romani ćej", Igor Kanjski, predsjednik Udruženja Poljaka "Boleslawiec" i Elvir Padalović, izvršni urednik, novinar i prevodilac za češki jezik iz Banjaluke.

"U toku panela pokušali smo otkriti u čemu je tajna uspjeha Prnjavora i da li ima potrebe i prostora za dodatna unapređenja položaja manjina u lokalnoj zajednici i generalno u našoj zemlji kada je ova problematika u pitanju. Izborom predstavnika nacionalnih manjina na panelu data je mogućnost da se predstave, prvenstveno žene i mladi, kako bi i oni dobili zasluženi medijski prostor, s obzirom na obim djelovanja i aktivnosti koje sprovode", kazao je Durtka.

Kako kaže, cilj je dobiti direktan uvid u položaj nacionalnih manjina iz ugla onih koji su najaktivniji na polju očuvanja kulture, tradicije, jezika i svega onog što predstavlja etnos jedne nacionalne manjine.

"Naglasak je stavljen na žene i mlade i njihovu ulogu lidera u aktivnom djelovanju na polju očuvanja i unapređenja ljudskih prava na ovim prostorima. Razgovarano je takođe o pitanju koje se provlači kroz medije već 14 godina, a to je slučaj i presuda u predmetu 'Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine', koja još nije sprovedena u djelo. I dalje, prema Ustavu i Izbornom zakonu BiH, samo pripadnici konstitutivnih naroda mogu biti izabrani u Predsjedništvo i Dom naroda BiH, što su samo neki od diskriminirajućih aspekta koji se direktno reflektuju na društvo i položaj manjina kod nas", objašnjava Durtka.

Dodaje da su panelisti, ali i prisutni građani, dali svoje viđenje budućnosti nacionalnih manjina u našoj zemlji, a ističe i potrebu da se u školama djeca generalno informišu o postojanju nacionalnih manjina i njihovoj istoriji na ovom prostoru koji dijele sa konstitutivnim narodima, kao vid borbe protiv predrasuda.

Na promociji različitosti u Prnjavoru radi i Omladinski centar Prnjavor. Naime, na svojim društvenim mrežama ova omladinska organizacija objavljivaće video-snimke sa zanimljivostima o narodima koji žive u Maloj Evropi.

"Želja nam je da kroz kratke video-snimke Prnjavorčanima, ali i ljudima širom zemlje i svijeta, predstavimo svu raznolikost i bogatstvo naroda Prnjavora. Do sada smo na taj način predstavili dva naroda, Poljake i Ukrajince, a video-materijali su na različitim platformama pregledani preko 20.000 puta, što je zaista impozantna brojka za nas", istakli su u Omladinskom centru Prnjavor.

Kako su dodali, pred njima je dug put i veliki rad, jer treba da predstave još 14 naroda koji žive u Prnjavoru.

Panel diskusija se realizuje se u okviru projekta "Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini" koji finansira Služba za instrumente vanjske politike Evropske unije u okviru Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju, a zajedno provode, Evropska unija u Bosni i Hercegovini, United Nations in BiH, OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina Vijeće Evrope - Ured u Sarajevu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.