Prnjavorskim vatrogascima uručeno vozilo vrijedno 362.000 KM

PRNJAVOR - Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš uručio je danas Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici u ovom gradu ključeve novog vozila čija je vrijednost 362.000 KM.

Riječ je o navalnom vatrogasnom vozilu sa dodatnom pratećom opremom kapaciteta 1.500 litara vode i 50 litara pjene, sa pumpom visokog pritiska i protokom od 230 litara u minutu pri pritisku od 40 bara.

Tomaš je izrazio uvjerenje da vatrogasci u Prnjavoru sada imaju sve materijalno–tehničke i organizacione uslove da odgovore svakoj situaciji iz domena njihovog djelovanja što kod građana dodatno uliva osjećaj povjerenja i sigurnosti.

On je napomenuo da je Prnjavor, osim Prijedora, jedina lokalna zajednica u Republici Srpskoj koja u posljednje četiri godine iz vlastitih sredstava obnavlja opremu za vatrogasce, prenosi Srna.

"Do 2016. godine oni su radili u neuslovnom objektu sa minimalnom opremom i dugom višim od 300.000 KM. Od te godine do danas zatvoreno je finansijsko dugovanje, izgrađen novi Vatrogasni dom, nabavljena četiri nova vozila, u sve to uloženo je više od dva miliona KM", rekao je Tomaš novinarima.

Tomaš je zahvalio svim pripadnicima Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice u Prnjavoru za ozbiljan i predan rad, kao i Vatrogasnom savezu Republike Srpske koji je ranije iz svojih sredstava kupio jedno vozilo, a u nabavci jednog zajedno sa gradom Prnjavor učestvovao sa pola novčanih sredstava.

Starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prnjavor Dragan Miladinović rekao je da je prednost ovakvih vozila u njihovoj konstrukciji koja omogućava brži dolazak na intervencije na teže pristupačnim lokacijama.

Prema njegovim riječima, Prnjavor se stalno razvija i zato je zbog zaštite ljudskih života i imovine opremljenost Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice potrebno podići na viši nivo.

"Ranije smo već uz podršku gradske uprave uspjeli da nabavimo nekoliko vozila i specijalne opreme i naša jedinica se sada može svrstati među najbolje organizovane i opremljene u Republici Srpskoj", rekao je Miladinović.

Uručenju novog vatrogasnog vozila u Prnjavoru prisustvovao je i predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojaković.

"Drago nam je kada vidimo da se vatrogasno-spasilačke jedinice opremaju, kada imaju podršku lokalne uprave i gdje se zakonom određena sredstva za potrebe vatrogasaca namjenski troše", rekao je Stojaković i dodao da je Prnjavor primjer kako se uz domaćinski rad mogu stvoriti sve pretpostavke za dobar i uspješan rad.

On je napomenuo da je Vatrogasni savez Republike Srpske u koordinaciji sa Republičkom upravom civilne zaštite pripremio ovogodišnji plan opremanja teritorijalnih vatrogasno-spasilačkih jedinica širom Republike Srpske, koji je usvojila Vlada Republike Srpske.

"To će za nas značiti dalji napredak jer samo jedinice koje imaju adekvatnu opremu, uslove za rad i određeni broj ljudstva u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i planovima zaštite od požara mogu dati svoj doprinos sigurnosti svih građana", istakao je Stojaković.

Nakon uručenja ključeva vatrogasci su održali i kraću pokaznu vježbu i prezentaciju tehničkih mogućnosti novog vozila.

Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica u Prnjavoru u svom sastavu trenutno ima 22 vatrogasca i raspolaže sa ukupno 11 vozila.

