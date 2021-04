Produžena sezona grijanja u Prijedoru

PRIJEDOR - Sezona grijanja u Prijedoru je, zbog niske temperature vazduha, produžena za najmanje sedam dana, izjavio je Srni tehnički direktor "Toplane" Zoran Dragojević.

"U zavisnosti od vremenskih prilika, nakon tih sedam dana razmotrićemo da li će biti potrebno i dodatno produženje sezone grijanja", rekao je Dragojević.

On je pojasnio da bi, prema sadašnjoj dinamici, gašenje kotlova bilo u petak, 23. aprila, ali da nije praksa da se to čini za vikend, tako da je gotovo izvjesno da će grijanje trajati i do 26. aprila.

"Imamo dovoljno energenta i za ovaj produžetak sezone", naglasio je Dragojević.

Sezona grijanja uobičajeno traje od 15. oktobra do 15. aprila, ali je ova zbog niske temperature vazduha i počela ranije /11. oktobra/ i trajaće duže.

Uslov za završetak centralnog grijanja je da tri dana uzastopno prosjek dnevne temperature vazduha nije ispod 12 stepeni Celzijusovih.