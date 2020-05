Proljećna čišćenja u Trebinju: Bombe i meci završili u smeću

TREBINJE - Na području Trebinja je na različitim lokacijama u posljednjih desetak dana pronađeno više od stotinu minsko-eksplozivnih sredstava, naoružanja i metaka, potvrdili su članovi gradske Civilne zaštite.

"Ogroman je broj dojava bio u posljednjih deset do petnaest dana, jer smo bukvalno svakodnevno imali jednu do dvije dojave i to je bacano uglavnom u kontejnere, pored rijeke, po poljima, pa su ih pronalazili radnici koji rade na čišćenju javnih površina i sama je sreća da niko od njih nije stradao", rekao je za "Nezavisne" Mišo Pamučina, koordinator za deminiranje u Javnoj ustanovi "Ekologija i bezbjednost".

On je jedan takav kontingent, zajedno sa Deminerskim A timom Civilne zaštite RS, na bezbjedan način uklonio i sa Gradske deponije Obodina, gdje je pronađena veća količina uglavnom bombi, tromblona i metaka.

Sve su pronašli oni ljudi koji ulaze na Gradsku deponiju, gdje traže željezni otpad, pa su slučaj odmah prijavili nadležnim u Komunalnom preduzeću koje gazduje deponijom, a Deminerski A tim Civilne zaštite bombe i metke je uklonio na bezbjedan način.

Demineri tvrde da je ovaj arsenal naoružanja bačen u jedan od gradskih kontejnera, jer se oni istovaraju u dubini deponije, a bombe i meci su bili među drugim istovarenim otpadom.

"Ovako mogu da stradaju i ljudi koje nevolja natjera da prebiraju smeće, ali i ljudi koji bacaju smeće, pa i ovdje mogu da kažem da je sreća da se nije desilo da se kontejner zapali, što se često dešava, a tek to je moglo izazvati možda i tragediju", rekao je Pamučina.

Podsjeća da su prije neki dan ribari pored rijeke Trebišnjice našli punu vreću bombi i metaka, dvije pune vreće municije su pronađene na obalama Goričkog jezera, zatim u blizini naselja Rupe, kod Željezničkog mosta, kao i po grmlju i drači, uz same regionalne i lokalne puteve.

Osim ribara, dobar dio ovog naoružanja otkrivaju i radnici javnih ustanova i firmi koji čiste proljećnu vegetaciju u gradu, pa se moglo desiti da nešto od toga oružja i oni sami zakače kosilicama, a zbog svih mogućnosti demineri su ponovo apelovali na stanovništvo da ne čini takve stvari.

"Svi koji imaju bilo kakvu vrstu naoružanja i minsko-ekspozivnih sredstava kojih se žele riješiti i koje posjeduju nedozvoljeno, mogu ih se riješiti bez ikakvih sankcija, pozivom na brojeve 121 ili 122, nakon kojih će doći naše ekipe i bezbjedno sve ukloniti", kaže Pamučina.