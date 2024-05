Promjena davaoca usluge odvoza otpada u Bijeljini

BIJELJINA - Odjeljenje Komunalne policije Gradske uprave Grada Bijeljina, apeluje i poziva sve građane i privredne subjekte sa područja i dijelova Grada Bijeljine na kojima je došlo do promjene davaoca usluge odvoza komunalnog otpada, da zaključe ugovor o prikupljanju i odvoženju komunalnog otpada sa novim pružaocem usluge, odnosno sa A.D. „Komunalac“ Bijeljina.

S obzirom da se nezaključivanje ugovora smatra prekršajem, Komunalna policija, u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji i Odluci o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada Grada Bijeljine, biće prinuđena da izrekne kaznene odredbe, saopšteno je iz Grada Bijeljine.

Kaznene odredbe za učinjeni prekršaj, a u skladu sa Odlukom o prikupljanju, odvoženju i deponovanju komunalnog otpada su od 2.000 KM do 5.000 KM za prekršaj pravno lice, od 500 KM do 800 KM kazna je za odgovorno lice, od 600 KM do 1.000 KM za preduzetnika, te od 400 KM do 800 KM za fizičko lice.

Komunalna policija apeluje i na sve građane da ne odlažu komunalni i drugi otpad na mjestima gdje to nije predviđeno, kao i da, ako zateknu lica koja to čine, slučaj prijave Komunalnoj policiji, kako bismo zajedničkim naporima sačuvali lijepu sliku Grada Bijeljine i Semberije.

