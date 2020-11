Promjene na izborima odraziće se i na Mostar

SARAJEVO - Političke promjene koje su se desile na lokalnim izborima u BiH i poraz vladajućih stranaka, posebno u Federaciji BiH, mogli bi da se odraze i na izbore u Mostaru, koji su, nakon 12 godina, zakazani za 20. decembar, smatraju politički analitičari i neki političari.

Slavo Kukić, univerzitetski profesor iz Mostara, za "Nezavisne" kaže da, ako se sada sve ono što se desilo na lokalnim izborima u nedjelju reflektuje za mjesec dana u gradu na Neretvi, to će biti definitivni signal da je vrijeme nacionalističkog zaglupljivanja na izmaku.

"Mogli bi se očekivati prvi snažniji proboji evropskih vrijednosti u BiH", smatra Kukić.

Vehid Šehić, politički analitičar iz Tuzle, za "Nezavisne" ističe da će rezultati lokalnih izbora u BiH biti kao plimski val i da će se odraziti i na izbore u Mostaru.

"Da li će u Mostaru biti ovakav uspjeh građana koji drugačije razmišljaju, ostaje da se vidi, jer Mostar je zarobljen grad između SDA i HDZ-a. Ali ovo je vrijeme oslobađanja, vrijeme slobode i nadam se da će građani Mostara to shvatiti kao što su mnogi građani širom BiH shvatili da imaju moć da mijenjaju neke stvari. Njihova politika nacionalnih lidera koji su uvijek pozivali na etničko jedinstvo jednog naroda s ciljem da grade političko jednoumlje očito je doživjela krah", kazao je Šehić.

Ismet Osmanović, poslanik SDA u Predstavničkom domu FBiH, za "Nezavisne" kaže da su građani BiH rekli svoje na ovim lokalnim izborima i svaka politička stranka u BiH koja je učestvovala na izborima iz toga treba izvući pouku.

"Pripadam onoj grupaciji ljudi koji zastupaju tezu da su građani uvijek u pravu. Oni su ti koji biraju i to treba poštovati. Građani su poslali poruku svim politički strankama i sigurno će imati uticaj i implikacije i na izborima u Mostaru. I birači u Mostaru prate političku situaciju i oni će da razmišljaju zašto se desila iznenađujuća promjena u velikom broju općina u BiH. I logično je da će rezultati izbora uticati na birače u Mostaru", kazao je Osmanović, dodavši da ne zna kako će to uticati na izbor vijećnika i gradonačelnika. Ističe da je najvažnije da građani u Mostaru slobodno svojom voljom i individualnim opredjeljenjem podrže najbolje kandidate i za one za koje misle da će ih najbolje predstavljati.

Aner Žuljević (SDP), delegat u Domu naroda FBiH i poslanik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, za "Nezavisne" kaže da vjeruje da građani Mostara imaju potpuno identične razloge kao i ostatak BiH koji je svojim sredinama poslao vrlo jasnu poruku kada je u pitanju kazna za bahatost, aroganciju, lopovluk i nepotizam.

"To je jedno brutalno iživljavanje koje mi u Mostaru doživljavamo u posljednjih 12 godina jer smo izgubili demokratske institucije. SDA i HDZ potrošili su više od 600 miliona KM i zadužili nas i našu djecu. Građani jednostavno u ovom momentu nemaju nijedan jasan odgovor i ne mogu vidjeti konkretne rezultate projekata na koje su potrošene te pare", kazao je Žuljević.

Ističe da će 20. decembar biti dan kada će građani Mostara moći konačno da vrate grad u vlastite ruke i da se oslobode od političkih oligarhija koje su ih ucjenjivale i pokušavale da vrate u srednji vijek i kupe asfaltom i svim onim stvarima koji ne mogu da budu politika u 21. vijeku.

"Građanima se zgadila politka. Pokazali su da ne mogu trpjeti beskonačno i nadam se da će ova praksa biti mandatna i da će građani kažnjavati svaki put one koji ne budu dobro radili", zaključio je Žuljević.