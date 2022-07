Promovisana fotomonografija o gradu na devet rijeka

SANSKI MOST - Fotomonografija "Sanski Most, grad u ogledalu od rijeka", čiji je autor umjetnički fotograf Samir Sinanović, promovisana je u proteklu nedjelju na ljetnoj pozornici u ovome gradu, a događaj je održan u sklopu ovogodišnje kulturno-zabavne manifestacije "Ljeto na Sani 2022".

Izdavač ovog zanimljivog i dugo pripremanog djela, koje prvenstveno kroz fotografiju, a potom i prateće tekstove, govori o prirodnim ljepotama, istoriji i društvenim vrijednostima grada na devet rijeka je Radio-televizija Sana, a pokrovitelj općina Sanski Most.

Radi se o luksuznoj trojezičnoj publikaciji, s obzirom na to da su tekstovi više autora s našeg jezika prevedeni na engleski i njemački jezik, a krase je vrhunske fotografije Sinanovića i još nekolicine autora, koje jednostavno ostavljaju bez daha.

"Knjiga je namijenjena svima koji nikada nisu posjetili Sanski Most, kao i onima koji žive u njemu ali nisu otkrili sve ljepote koje grad ima. Cilj projekta bio je napraviti pozitivnu i afirmativnu priču o Sanskom Mostu i uokviriti je u moderno publicističko izdanje", istakao je Sinanović.

On je dodao kako će listajući knjigu svaki čitalac sigurno pronaći nešto zbog čega će poželjeti da posjeti Sanski Most jer je to jednostavno magičan i zavodljiv grad.

Fotomonografija "Sanski Most, grad u ogledalu od rijeka" je najljepša čitanka za sve čijim srcima je on prirastao, ali najviše onima koji će ga tek upoznati i zavoljeti, istakao je općinski načelnik Faris Hasanbegović.