Prosjaci u Doboj dolaze i iz susjednih opština

DOBOJ - Nekoliko kovanica u ruci nije sve što imaju prosjaci kada ih policajci zateknu da ispred tržnih centara ili pijaca od građana traže novac jer se ukupnih novčanih sredstava koje dobiju na vrijeme oslobađaju.

"Naše pretpostavke su da oni povremeno nekom predaju taj novac. Mislim da nikada nismo više od deset maraka našli kod njih. Sve je to dvije, tri, četiri marke, to je to... Oduzme se novac koji je zatečen kod lica i izda mu se prekršajni nalog", kaže Jovica Žigić, načelnik Sektora policije u Policijskoj upravi Doboj.

Zbog prosjačenja u Doboj dolaze i mještani susjednih opština u RS i FBiH i to organizovani u grupama.

"Prošle godine je bio slučaj kada smo ih identifikovali da su ih dovezli kombijem ili nekim minibusom tu s namjerom da ih rasporede da prosjače za njih", podsjetio je Žigić.

Iz susjednih opština u Doboj osim prosjaka dolaze i kradljivci automobila, koji su ordinirali i tokom januara, rečeno je na pres-konferenciji, koju je u petak imala dobojska policija.

"Mi smo prošle sedmice na području opštine Tešanj izvršili pretres na jednom auto-otpadu i pronašli smo dijelove četiri vozila koja su ukradena na području PU Doboj, dva vozila ukradena u Kotor Varošu, mjesna nadležnost PU Banjaluka, a nađeni su još dijelovi četiri-pet vozila koja su otuđena s područja FBiH", izjavio je u petak Slobodan Radinković, načelnik Policijske uprave Doboj.

On je dodao da su ih kolege iz PU Tešanj obavijestile da su uhapsili dva razbojnika, dok još dva sumnjiče za pomaganje i prikrivanje, a osim golfova dvojki i trojki interesantna su im i skuplja vozila.

"Na području Policijske stanice Modriča je otuđena jedna škoda oktavija, vlasnik je ostavio na ulici upaljeno vozilo dok je u ušao kladionicu, neko je iskoristio nepažnju i odvezao ga. Imali smo jednu krađu BMW-a, radimo na otkrivanju izvršioca i pronalasku vozila", rekao je Radinković.