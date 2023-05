Protest ispred RiTE Gacko: Kome rađamo djecu u ovoj prašini

GACKO - Kome rađamo djecu u ovoj prašini? Živimo na selu, kao hranimo se zdravo, ali kako može biti zdrava hrana kada stoka koja je na ispaši jede prašinu, a onda mi to mlijeko, sir i kajmak dajemo svojoj djeci?

Ova pitanja postavlja Snežana Marković, koja je sa nekoliko stotina Gačana i radnika Rudnika i Termoelektrane (RiTE) Gacko, protestovala ispred ovog preduzeća kako bi poslali poruku da je bilo dosta prašine i pepela koji mjesecima zasipaju ovu hercegovačku opštinu, ostavljajući za sobom katastofalne posljedice po stanovništvo i životnu sredinu.

Okupljeni su poručili da "nisu došli da zatvore Termoelektranu, već da traže da ona i dalje radi, ali po normama po kojima je njen rad propisan".

Snežana Marković, nažalost, samo je jedan od više stotina, pa i hiljada nezadovoljnih Gačana, koji, kako kažu, samo traže čist vazduh.

"Vazduh nam je zagađen. Ovo je strašno. Samo da pitam ima li uopšte kraja ovome", kaže Markovićeva, koja dodaje da nadležni ne žele da svjesno pristupe ovom problemu.

"Prašine nema gdje nema. To se ne može oprati, vjerujte mi. Pojavljuje se alergija, djeca mi kašlju, svrbe ih oči", navodi Markovićeva, čiji je slučaj, nažalost, samo jedan od više stotina u Gacku.

Zbog toga, Gačani su odlučili da je bilo dosta ćutanja.

"Gospoda iz upravne zgrade, treba da znaju da pamet nije samo u upravnoj zgradi, već da je ima i u rudničkoj jami, u radionicama i u restoranu. Za svako radno mjesto postoje norme i propisi. Zašto se to ne poštuje na otpremi pepela", pita se Siniša Milošević, predsjednik Savjeta mjesne zajednice Nadinići, koja je bila i organizator mirnog protesta.

Koliko je situacija ozbiljna, tvrdi on, govore zdravstveni podaci do kojih su došli.

"Znate li gospodo iz uprave da je samo u posljednjih mjesec dana bilo pet spontanih pobačaja iz Gacka u bolnicama u Trebinju i Nevesinju. Znate li koliko je ljudi ovdje umrlo, a da nije imalo kancer. Jako malo", kazao je Milošević, koji je na protokol RiTE Gacko predao nekoliko zahtjeva okupljenih građana i radnika.

"Zahtijevamo od rukovodstva RiTE Gacko prijem za delegaciju Mjesne zajednice Nadinići najkasnije do ponedjeljka 15. maja 2023. gdje bi razgovarali o životnoj sredini koja je nekontrolisano ugrožena nepropisnim radom RiTE Gacko", rekao je Milošević, dodajući da je preduzeće van pogona od srijede, ali, kako tvrdi, ne zbog zaštite životne sredine, već isključivo zbog proizvodnih problema.

"Tražimo da Termoelektrana uopšte ne kreće sa radom i proizvodnjom električne energije dok se ne očisti sistem filtera koji bi trebalo da pročišćavaju pepeo", naveo je Milošević.

Ukoliko ova dva zahtjeva ne budu prihvaćena, poručio je da će u roku od pet dana pozvati sve MZ u Gacku na veliki narodni protest.

Isti zahtjevi upućeni su i načelniku opštine Gacko Ognjenu Milinkoviću, koga su okupljeni pozvali da sa njima zajedno riješi ovaj problem.

"Ovo je problem čitavog Gacka. Znamo da je teška situacija i u MZ Kula, gdje živi stanovništvo druge nacionalnosti. Ovo nije nikakva politika, svi smo došli iz ljudskih i građanskih namjera", poručio je Milošević.

Boriša Divljan, bivši radnik RiTE Gacko, istakao je da menadžment preduzeća ne samo da baca pepeo po narodu, već baca i prašinu u oči.

"Znaju oni i te kako dobro koliko je ovdje kancerogenenih stvari. Ali mene ne brine samo to. Brine me i što novi direktor priča staru priču, a to je da će postrojenje za pročišćavanje uglja riješiti stvar. To traje od 2014. godine i pokazalo se netačnim. Sve što rade, nije dobro, samo se novac izvlači novim metodama", pojašnjava Divljan, dodajući da trenutno rukovodstvo nema pravog rješenja.

Vršilac dužnosti direktora RiTE Maksim Skoko danas nije bio u TE. Novinarima je u telefonskom razgovoru prvo poručio da ne zna ništa o protestu, da bi nakon toga rekao da se nalazi u Banjaluci.

Načelnik opštine Ognjen Milinković rekao je nedavno mještanima da je on učinio sve što je u njegovoj nadležnosti, odnosno, da je poslao inspekciju u TE koja je napisala kaznu.

Takođe, Milinković je kazao i da je uredno obavijestio republičke organe, uključujući i Vladu Republike Srpske.