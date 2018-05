Protesti ribolovaca: Da li su rijeke bogatstvo ili otpadni kanali

DOBOJ - Rijeka Spreča ujedinila je ribolovce iz oba bh. entiteta koji su se dvadesetak dana nakon njenog zagađenja okupili u dobojskom prigradskom naselju Poljice i "naoružani" transparentima nadležne upozorili na uništavanje životinjskog i biljnog svijeta u ekološkom incidentu.

Protesti su održani proteklog vikenda na ušću Spreče u Bosnu, a ribolovci su odgovorne između ostalog pitali da li su rijeke bogatstvo ili otpadni kanali, te upozorili da je Spreča "mrtva rijeka".

"Hoćemo da znamo istinu, ko je kriv, ko je odgovoran za ovo i hoćemo obeštećenje za riblji fond koji je uništen", izjavio je Ratko Bogdanović, predsjednik dobojskog Sportsko-ribolovnog društva "Bosna".

Ribolovci kažu da je otrovna materija iz fabrike sode u Lukavcu koja se zbog pucanja brane izlila u rijeku dovela do pomora svih 40 vrsta riba koje žive u Spreči, a ugroženo je i oko 80 vrsta ptica, te 180 vrsta biljaka.

"Mogu vam reći da kad ovo gledam suze mi pođu na oči, ne samo meni, nego mnogim sportskim ribolovcima jer svi smo mi tu upražnjavali svoju strast, dolazili smo rado na ušće i išli uzvodno. Sada, na šta to liči", kazao je Milovan Živković, predsjednik Sportsko-ribolovnog saveza RS.

"Vidjelo se da je bilo pomora ribe i u Bosni, da su ribe plutale i mrtve i ošamućene. E, sada niko nije radio detaljno analizu u smislu utvrđivanja pravih činjenica i dokaza", priča ribolovac Zdravko Radić.

Istragu u slučaju ekološkog incidenta vodi Tužilaštvo Tuzlanskog kantona, ribolovci traže da se osim analize vode i stradale ribe izvrši i analiza na teške metale, a rezultati analize Spreče su, navode, dramatični.

"Talog je pun otrovnih materija. Šta god bismo sada pustili u Spreču, to bi uginulo odmah, a da bi došlo do normalnog ciklusa, opstanka onoga što bismo mi pustili u vodu, treba proći najmanje godina do dvije. Ovo će biti mrtva rijeka jedno četiri godine, što se tiče ribolova pogotovo", upozorio je Milovan Živković.