Prozor-Rama uvela besplatan javni prevoz za svoje stanovnike

Opština Prozor-Rama je početkom 2020. godine uvela besplatan javni prevoz za sve svoje stanovnike i time jedina u državi, pa i široj regiji, riješila problem saobraćajnih gužvi i smanjila zagađivanje vazduha.

Pomoćnik načelnika Općine Prozor-Rama Josip Juričić, koji je i jedan od autora ovog projekta, za Klix.ba kaže kako se ideja zapravo nametnula iz potrebe stanovnika toga kraja.

"Ideja se nametnula kroz svakodnevni rad s građanima. Uvidjeli smo potrebu općenito za prijevozom građana, a takav vid prijevoza nije postojao u našoj općini. Uvjeti su se stekli organiziranjem općinskog preduzeća Javni prijevoz, koje je počelo raditi tek početkom ove godine. Stekli su se uvjeti da se uz organiziranja prijevoza djece iz osnovnih i srednjih škola organizira i prijevoz građana", objašnjava Juričić za Klix.ba.

Ekonomska računica

Iako ovaj podvig nameće pitanje ekonomske računice, Juričić tvrdi da je uz dobro strateško planiranje i razmatranje ustanovljena isplativost, jer rješava višestruke probleme tog kraja.

Opština Prozor-Rama već godinama u potpunosti finansira prevoz učenika za osnovne škole, iako je to zakonska obaveza županije, što je potvrdila i prošlogodišnja sudska presuda kojom HNK mora platiti opštini za izvršeni prevoz učenika osnovnih škola više od 500.000 KM uz kamatu. No uprkos tome, vodeći brigu o svom stanovništvu, Opština je prije nekoliko godina omogućila besplatan prijevoz za učenike Srednje škole Prozor.

"Općina inače izdvaja dobar novac za prijevoz djece iz osnovnih i srednjih škola. Riječ je o 800.000 KM na godišnjem nivou, zato što je općina razuđena, ima dosta pravaca iz kojih djeca dolaze do svojih škola i takva organizacija prijevoza djece omogućila nam je da uz ne baš velike troškove uključimo i prijevoz građana. Koštat će nas na godišnjem nivou oko 100.000 KM, kako smo u našem planu to predvidjeli, i to je iznos koji smo predvidjeli i u općinskom budžetu za 2020. godinu, što će biti dovoljno da se taj prijevoz organizira kvalitetno i povoljno za naše građane", pojašnjava Juričić za Klix.ba.

Višestruki značaj

Ovim projektom, kako naglašava, smanjiće se saobraćajne gužve i zagađivanje vazduha, ali i osobama koje posjeduju vozila olakšati kretanja, što čelnici Opštine Prozor-Rama smatraju značajnim.

"Cilj je općenito izaći ususret našim sugrađanima, pogotovu onim starijima koji nemaju svoja vozila i koji su uvijek osuđeni na čekanje nekoga da ih odveze. Sad će im biti olakšano kretanje, a time će se smanjiti i gužve u prometu, što će automatski smanjiti i zagađivanje zraka", pojasnio je Juričić.

Testna faza ovog prevoza je počela u 2020. godini, a kako pojašnjava u roku od pola godine, trebaju se definisati sve relacije vožnje i rasporedi satnica kako bi ovaj projekt bio što produktivniji na zadovoljstvo svih.

"Javni prijevoz je dobio zadaću da izvrši kontakte s mjesnim zajednicama i utvrdi početne linije s kojima se ulazi u proces prijevoza građana", kaže Juričić. Ističe da će više biti obuhvaćena ona područja s većim brojem stanovnika, ali tvrdi da neće biti onih koji su zanemareni u ovoj priči.

