Prva SDS ne prihvata stavove Incka, Džaferovića i Komšića

TREBINJE- Prva Srpska demokratska stranka ne prihvata takozvani Inckov zakon o negiranju genocida, Komšićevo negiranje konstitutivnosti i Džaferovićev zahtjev da visoki predstavnik u BiH smijeni Milorada Dodika, rekao je danas u trebinjskom Gradskom odboru Prve SDS Radomir Lukić, predsjednik ove stranke.

On je tvrdeći da BiH nema visokog predstavnika, jer nije izabran na način na koji su izabrali svi visoko predstavnici do sada i da on može biti izabran jedino voljom i saglasnošću svih članica Savjeta bezbjednosti UN, Lukić je kazao visoki predstavnik ni po Dejtonu nema ta ovlaštenja.

„Zahtev za smenu Milorada Dodika je problem Republike Srpske, problem njene političke zrelosti, jer je srpski narod u Republici Srpskoj birao Dodika, pa je i njegova zapštita obaveza svake političke stranke, parlamentarne i neparlamentarne, ne samo zbog Republike Srpske i biračkog tela koje ga je biralo, nego i zbog ustavnog položaja i ustavnih rešenja u BiH“, istakao je Lukić.

On je kukavičkim okarakterisao postupak bivšeg visokog predstavnika Valentina Incka, u kome se, u izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH, između ostalog, zabranjuje negiranje zločina genocida u Srebrenici i veličanje onih koji su u Hagu kažnjeni za zločin genocida.

Kometarišući izjave Željka Komšića, člana Predsjedništva BiH, da se iz ustavnog uređenja i političkog sistema BiH mora ukinuti načelo konstitutivnosti, on je kazao da su mu razumljive ovakve tvrdnje, s obzirom da to nije volja hrvatskog naroda, već je izabranik i miljenik Bošnjaka.

Napominjući da je Komšić svjestan da nema legimitet od Hrvata u BiH, iako se on traži po slovu Ustava upravo zbog hrvatske konstitutivnosti, Lukić dodaje da upravo na ovaj način želi pribaviti tu svoju naknadnu legitimnosti.