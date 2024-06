Prva sigurna kuća za LGBTIQ+ osobe u BiH nudi fizičku i psihičku sigurnost

SARAJEVO - Iako je krajem aprila Fondacija "Krila nade" u Sarajevu otvorila prvi centar, sigurnu kuću, u Bosni i Hercegovini koji pruža rezidencijalnu podršku LGBTIQ+ zajednici, za sada u njoj nema štićenika.

Potvrdio je to u razgovoru za "Nezavisne novine" Siniša Sajević, psihoterapeut i izvršni direktor Fondacije "Krila nade" iz Sarajeva, i dodao da je sigurna kuća otvorena uz podršku Evropske unije i Savjeta Evrope kroz projekat "Ka jednakoj, inkluzivnoj i tolerantnoj Bosni i Hercegovini".

"Ideja za otvaranje sigurne kuće postojala je već neko vrijeme i mi smo mukotrpnim radom od septembra prošle godine uspjeli u aprilu ove godine da otvorimo sigurnu kuću. Pošto je nedavno otvorena, još radimo na promociji i želimo da vijest o sigurnoj kući dođe do onih kojima je to potrebno. Trenutno nemamo korisnike, a do sada smo imali dvije intervencije, dva poziva, i očekujemo štićenike u narednom periodu", kazao je Sajević i dodao da je ovo mjesto koje pruža zaštitu i bezbjedno okruženje osobama koje su u potencijalno opasnim situacijama.

"Mislimo da ova sigurna kuća treba da predstavlja ne samo rezidencijalni dio, ne samo fizičko utočište za osobe kojima je to potrebno, već da bude platforma gdje ćemo pružiti i psihosocijalnu podršku i svaki vid podrške koji je u našoj mogućnosti da pomognemo osobama koje proživljavaju nasilje", priča Sajević.

Ističe da sigurna kuća ima više značajnih segmenata, a prvi je fizička sigurnost za osobe koje se suočavaju sa diskriminacijom, uznemiravanjem, pa čak i nasiljem zbog svoje seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

"Sigurna kuća pruža fizičko utočište od potencijalno opasnih situacija poput izbacivanja iz kuće u kojoj su živjeli sa roditeljima. Tu je i emocionalna pomoć, odnosno psihosocijalna podrška gdje osobe dobijaju besplatnu psihoterapiju, a sa druge strane, tu je i prihvatanje i afirmacija za pripadnike ove zajednice. Želimo da se osjećaju sigurno u okruženju u kome borave", kaže on.

Smatra da činjenica da još nema štićenika u sigurnoj kući za LGBTIQ+ osobe ne govori u prilog tome da nema diskriminacije i nasilja prema ovoj zajednici.

"Mi moramo da radimo na generalnom razbijanju predrasuda, pa i kod osoba koje su pripadnici LGBTIQ+ zajednice, da je sigurna kuća, zaista sigurna. Na nama je da uradimo sve da osiguramo taj jedan prostor u kojem će moći da rade na traumama koje su preživjeli. Primjera diskriminacije i nasilja, nažalost, ima i čini mi se da ih ima sve više. Mi smo kroz dugi niz rada sa zajednicom kroz Sarajevski otvoreni centar imali situacija u kojima su mlade osobe, recimo, istjerane iz kuće od strane njihovih roditelja zbog neprihvatanja pripadnosti LGBTIQ+ zajednici do različitih oblika fizičkog, ekonomskog i psihičkog nasilja", rekao je Sajević.

Prema njegovim riječima, potrebno je i određeno vrijeme da informacija o postojanju sigurne kuće dođe do onih kojima je to potrebno.

"Odgovornost je na nama, a, naravno, i cijelom spektru organizacija sa kojima radimo da se vijest proširi. Prošle sedmice imali smo i sastanak sa predstavnicima Centra za socijalni rad u Sarajevu, a u planu su i sastanci sa nadležnim ministarstvima. Nadamo se da ćemo nakon sastanka sa ministarstvima imati i tu jedan vid podrške i suradnje i da ćemo moći pomoći ljudima koji se jave preko Centra za socijalni rad, ili policije, ili drugih organa koji su u toj nadležnosti", kaže on.

Dodao je da želi da ohrabri sve osobe koje doživljavaju nasilje jer su pripadnici LGBTIQ+ zajednice da se jave i zatraže pomoć.

"Ako nemaju potrebu rezidencijalne podrške, mogu nam se svejedno javiti za vid psihosocijalne podrške ili neki drugi vid podrške ako smo u mogućnosti da ga pružimo", kazao je Sajević.

Ističe da im se pripadnici LGBTIQ+ zajednice ili osobe koje znaju članove ove zajednice kojima je pomoć potrebna mogu javiti na broj telefona 062/772-591.

"Od tog trenutka kad se osoba javi, preuzima je tim koji radi u Fondaciji 'Krila nade', od socijalnog radnika, psihoterapeuta do osoba koje rade u sigurnoj kući, tako da je zaista dovoljno da se osoba javi ili, ako zna nekoga, da ga uputi na ovaj broj ili web-stranicu naše fondacije", kazao je Sajević.

