Prvi čovjek Doboja odgovarao osnovcima

DOBOJ - Umjesto u skupštinskoj sali na pitanja odbornika, gradonačelnik Doboja Boris Jerinić na školskom poligonu u Velikoj Bukovici odgovarao je na pitanja đaka Osnovne škole "Milan Rakić" i to na tribini koja je organizovana povodom Dječje nedjelje, koja se obilježava ove sedmice.

Osnovci su ozbiljno shvatili susret sa prvim čovjekom grada pa su oni mlađi uz pomoć učitelja i roditelja osmislili pitanja, dok starijim đacima to nije bilo potrebno, oni su znali šta ih tačno zanima.

"Koju srednju školu je završio i zašto baš tu? Kada bi sad birao ponovo srednju školu, koju bi danas izabrao? To me zanima zato što ja treba da se upišem u srednju školu pa se raspitujem šta je ko završio i zašto baš to", rekla je Nataša Nešić, učenica devetog razreda.

"Sva pitanja su simpatična, ali naravno, objasniti kako biti gradonačelnik s jednog mjesta je vrlo zanimljivo pitanje od djece, jer svakako da gradonačelnik nikada nije na jednom mjestu, ali je interesantno o čemu oni razmišljaju", kazao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja, kojeg je Nikolaj Cvjetković, učenik drugog razreda, pitao da li je volio da čita lektiru. Odgovor je bio da, bez obzira na to da li je volio ili ne, morao je da je čita.

U školske klupe nakratko su se vratile i Slađana Pašalić, direktorka škole, te Sanja Vulić, poslanik u Predstavničkom domu bh. parlamenta, koje je Darija Arsenović, đak trećeg razreda, vratila u djetinjstvo...

"Da li se Vi sjećate svoje učiteljice i kako se zvala", pitala je Darija koja bi, kaže, takođe voljela biti poslanik.

"Uvijek je zadovoljstvo razgovarati s najmlađima, oni su najiskreniji, najdobrodušniji i najpozitivniji... Ovoj dječici ću reći da se ne ugledaju ni na mene, niti na bilo koga drugog. Moraju biti svoji, moraju biti posebni, imati ambiciju po ugledu na nekog, to da, ali nikako kopirati nekog", smatra Vulićeva.

Dječjoj tribini odazvao se i Slobodan Radinković, načelnik Policijske uprave Doboj.

"Najupečatljivije pitanje za mene bilo je gdje držim svoje službeno naoružanje kada dođem kući i da li ga držim na bezbjednom mjestu jer imam djecu. To mi je onako zanimljivo pitanje i interesantno mi je što su se djeca toga sjetila", rekao je Radinković, a učenika drugog razreda Darija Arsenovića zanimalo je nešto drugo:

"Da li imaju službene pse, da li im pomažu u poslu? Volim pse, imam kod kuće jednog", iskren je Dario.

Pregršt pitanja učenici su imali i za Marinu Jotić Ivanović, doktorku u Domu zdravlja Doboj, a jedno od njih ticalo se pandemije virusa korona, odnosno koliko djece u RS je oboljelo od kovida-19.

Doktorka im je poručila da se ne opterećuju ovom temom te im savjetovala kako da se hrane...

"Da jedu mnogo voća i povrća, kao što sam im objasnila, tri porcije povrća i dvije porcije voća svaki dan, da izbjegavaju slatkiše i grickalice i, naravno, da slušaju mame i tate", poručila je Jotić Ivanovićeva.