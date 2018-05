Prvi maj u Srpskoj proslavljen uz druženje u prirodi

Na popularnom izletištu Zubačka Ubla kod Trebinja okupio se veliki broj izletnika, kakav se ne pamti već godinama, koji obilježavaju praznik rada - Prvi maj uz tradicionalni roštilj, druženje, pjesmu i i sportske igre.

Kolone vozila i autobusi parkirani su pored puta, izletištem se širi miris različitih jela, a među posjetiocima je veliki broj djece koja provode dan u prirodi.



Među posjetiocima su porodično bili i predstavnici Gradske uprave koji su, kao i prošle godine obezbijedili prevoz iz grada do izletišta, roštilj i piće, a na radost svih ljubitelja prirode najavili su investiranje u uređenje najpopularnijeg izletišta u Trebinju.



Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović rekao je da je zadovoljstvo vidjeti da je od ukupnog broja izletnika trećina djece do 10 godina, napominjući da je ovom masovnom posjećenošću izletišta, Gradskoj upravi danas postavljen zadatak da razmišlja o Zubačkim Ublima kao o posebnom lokalitetu ne samo za razvoj turizma, već i za mjesto okupljanja i druženja Trebinjaca.



"Pristupićemo izradi projektnih rješenja za staze na ovom prostoru Zubačkih Ubala sa uređenim parkingom, rasvjetom, a na radost svih nas uskoro će biti završen projekat realizacije vodosnabdijevanja Zubačkog platoa", rekao je Petrović.



Zamjenik gradonačelnika Mirko Ćurić kaže da je zadovoljstvo biti među nekoliko hiljada ljudi, družiti se sa njima, razmjenjivati mišljenja i čuti neke realne i korisne prijedloge i zadatke koje Gradska uprava treba da ispuni.



"Nama je prioritet voda i ona će biti dovedena do avgusta na Ubla, a to je preduslov za ostale investicije da bi ovaj kraj još više oživio", kaže Ćurić i dodaje da će nastojati da u narednom periodu na Ublima izgrade određene sporske terene.



Jedan od izletnika, Miloš Antunović, koji je sa 20-ak prijatelja došao da proslavi Prvi maj, kaže da je na Ublima "raj na zemlji".



"Ovo je divno mjesto i odlična prilika da se okupimo i rasteretimo od svakodnevnih obaveza. Nismo dobro procijenili, pa smo pripremili velike količine roštilja i pića, tako da su se kod nas mogli počastiti i svi oni koji su došli samo da prošetaju", kaže Antunović i dodaje da nisu samo jeli i razgovarali, već i igrali fudbal i odbojku.



Sa užom i širom porodicom na Ubla tradicionalno dolazi i Nebojša Deretić, koji kaže da ga je posebno obradovalo obećanje gradonačelnika, koji ih je posjetio, da će ovo izletište biti obogaćeno raznim sadržajima za ugodniji boravak izletnicika.



Građani su se danas družili i na ostalim izletištima na području grada.

Na Kozari više hiljada izletnika

Prijedorčani po tradiciji Prvi maj uglavnom provode na Mrakovici, gdje se danas okupilo nekoliko hiljada posjetilaca.

Direktor Nacionalnog parka Kozara Dragan Romčević izrazio je nadu da se niko od onih koji su došli nije pokajao.



"Mi smo se potrudili u Nacionalnom parku da obezbijedimo i drva i mjesta za loženje vatre i da pripremimo prostor za dolazak posjetilaca za Prvi maj upravo za ovu namjenu", rekao je Romčević.



On je dodao da se nada da će svi posjetioci biti dovoljno ekološki osviješteni i da će iza njih ostati uredno izletište, bez gomila smeća.



Osim mještana Prijedora i okolnih gradova, na Kozari u danas bili i gosti iz regiona, pa tako Mićo Gajić iz Makarske nije krio zadovoljstvo što se poslije 70 godina ponovo našao na ovoj planini.



"Ovo je nešto veličanstveno", rekao je Gajić, a njegovo mišljenje o ljepoti prirode podijelila je i Milica Radovanović iz Beograda koja se veselila i lijepom vremenu, druženju i dobroj organizaciji proslave.



Dok su jedni posjetu Kozari iskoristili za šetnju planinskim stazama i boravak na čistom vazduhu, drugi su se sa nostalgijom sjećali nekadašnjih prvomajskih proslava. Tako se Nataša Žugić prisjeća prvomajskih uranaka i limene muzike u jutarnjoj muzičkoj šetnji gradom.



"Prvi maj je prvo sjećanje na mladost, na one proslave koje smo nekada imali i na Prvomajski uranak i sve je nekako bilo svečano", rekla je Žugićeva.



Međunarodni praznik rada obilježen je i na ostalim gradskim izletištima i uz obalu rijeke Sane, a ulice Prijedora su već oko podne opustjele.

Majevičani praznik proslavljaju na Vukosavcima

Stanovnici majevičkog kraja Međunarodni praznik rada proslavljaju na izletištu spomen-park "Vukosavci".

Sa izletnicima i mladima iz Lopara družio se i narodni poslanik iz ove majevičke opštine Želimir Nešković koji je novinarima rekao da na području Lopara i te kako ima razloga da se slavi Praznik rada.



"U proteklih godinu dana u Loparama je zaposleno 400 stanovnika, uglavnom mladih ljudi, i u svim segmetnima i sferama društva bilježi se napredak, a danas je prilika da istaknemo rezultate koje je postigla cjelokupna lokalna zajednica", rekao je Nešković.



On je ocijenio da je zapošljavanje mladih ljudi "put ka ekonomskom jačanju i prosperitetu Srpske".



Na poznatom majevičkom izletištu prisutno je nekoliko stotina ljudi. /kraj/zs/ab/foto

Najživlje u malinjacima

Najviše stanovnika Bratunca današnji Međunarodni praznik rada provodi na uređenju malinjaka, po čemu je ova opština prepoznatljiva kao najveći uzgajivač ovog voća u Republici Srpskoj, a izvode se i drugi poljoprivredni radovi na njivama.

Veliki broj mladih okupio sa na poznatom bratunačkom izletištu Rajska plaža i drugim izletištima pored Drine gdje se zabavljaju pripremajući roštilj i druge đakonije uz muziku, pjesmu i sportska takmičenja.



Većina trgovačkih i drugih uslužnih radnji danas radi, iako su ulice skoro prazne.



Sindikat se nije oglasio niti je organizovao neke sadržaje u ovom mjestu povodom Međunarodnog praznika rada, a izostali su i prvomajski uranci i paljenje vatri uoči ovog praznika.



U Bratuncu je sinoć počela 17. kulturno-sportska manifestacija "Đurđevdanski dani", koja se organizuje povodom krsne slave ove opštine-Đurđevdana.



U okviru te manifestacije večeras je u 20.00 časova na programu nastup Hora "Simonida" iz Gračanice sa Kosova i Metohije i lokalnog Kulturno-umjetničkog društva "Most" koji će biti održan na ljetnoj gradskoj pozornici.

Kostajnica

Međunarodni praznik rada većina Kostajničana danas proslavlja na obližnjim izletištima.

Organizovanih radničkih druženja nema, ali će se građani uz pečenje, roštilj i piće okupiti na izletištima u Palijinom jarku, kod Komande Baljske čete i uz rijeku Unu.



Komandir Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kostajnica Siniša Glušica upozorio je građane na oprez prilikom paljenja vatre na otvorenom.



Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, a na osnovu odluke načelnika opštine Kostajnica, Dom zdravlja, preduzeće "Komunalno", te preduzeća i preduzetnici koji obavljaju pekarsku djelatnost danas imaju organizovana dežurstva.