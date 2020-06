Prvi projekti poslije 20 godina: Asfaltiran put kroz Lušci Palanku

SANSKI MOST - U Lušci Palanci, najvećem povratničkom mjestu u općini Sanski Most, asfaltiran je lokalni put kroz centar tog mjesta, koji je do sada bio u jako lošem stanju, što je predstavljalo veliki problem mještanima.

Riječ je o projektu čija je vrijednost 30.000 maraka, a finansiran je zajedničkim sredstvima Sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske i općine Sanski Most.

Pomenuti sekretarijat je tom prilikom izdvojio 20.000, a lokalne vlasti 10.000 maraka kako bi se uradio ovaj projekat.

"Radi se o nastavku uspješne i plodonosne saradnje kako bi se unaprijedili uslovi života povratnika na ovim prostorima", istakla je Desanka Miljević, predsjedavajuća Općinskog vijeća Sanski Most.

"Dogovorili smo i buduće zajedničke projekte, tako da ćemo od Sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske uskoro dobiti veći grant od 50.000 maraka i ova sredstva će također biti utrošena za projekte u povratničkim mjestima", istakla je Miljevićeva.

Inače, treba reći kako se radi o nastavku projekta unapređenja i modernizacije putne infrastrukture u Lušci Palanci. Prije dvije godine obnovljena je mreža puteva u centru tog mjesta i radilo se o investiciji vrijednoj 152.000 maraka, a sredstva su tada osigurana preko Ministarstva za izbjegla i raseljena lica FBiH.

Poslije skoro 20 godina ovo su prvi projekti koji se realiziraju u Lušci Palanci s ciljem podizanja kvaliteta života povratnika na ovim prostorima.