Prvi put održana manifestacija "Proslava punoljetstva"

BANjALUKA - U Banskom dvoru u Banjaluci večeras je, po uzoru na neke evropske gradove, prvi put održana manifestacija pod nazivom "Proslava punoljetstva".

Mladim Banjalučanima, koji su rođeni 2000. godine i koji ove godine pune 18 godina, obratio se gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, koji je svima čestitao rođendan i punoljetstvo, te poželio mnogo uspjeha u daljem životu, saopšteno je iz banjalučke Gradske uprave.

On je naglasio da je ovo prva generacija koja "probija led" u jednoj od mnogih ideja koje se u Banjaluci pokušavaju sprovesti.



Radojičić je mladima poručio da razmisle o studiranju na Univerzitetu u Banjaluci, ali i da se, ako odu u inostranstvo, uvijek vraćaju u svoj grad.



"Vjerujem da mnogi od vas razmišljaju o studiranju negdje u inostranstvu, ali prilikom izbora fakulteta imajte u vidu i Univerzitet u Banjaluci. Tu možete da steknete fina znanja. Bez obzira da li otišli negdje vani da studirate, želim da se uvijek ovdje vraćate", rekao je Radojičić.



Pojašnjavajući ideju ove manifestacije, gradonačelnik je rekao da je svakom punoljetnom sugrađaninu, koji ove godine puni 18 godina, upućena pozivnica na kućnu adresu za proslavu.



"Vi ste mladi i ambiciozni ljudi, puni ideja i samopouzdanja. Ne odustajte u realizaciji svojih ideja jer je život čudan i u životu teško da bilo šta ide pravolinijski. Biće svega u životu, ali nemojte nikada odustajati. U životu treba imati cilj i nastojati taj cilj ostvariti", istakao je Radojičić.



On je rekao da Gradska uprava svima stoji na usluzi za svaku pomoć u poslovima.



"Na kraju školske godine svi ćete dobiti besplatne rodne listove, a neki od vas i stipendije. U Gradskoj upravi možete da provjerite da li ste upisani u birački spisak jer ste stekli pravo glasa", naveo je Radojičić u obraćanju mladim sugrađanima.



Član udruženja "Pravda", koje je organizovalo "Proslavu punoljetstva", Saša Dragoljić rekao je da se Banjaluka organizacijom ove manifestacije svrstava u niz evropskih gradova koji na taj način pokazuju da im je stalo do sopstvene mladosti i budućnosti.



"Punoljetstvo je jedan od važnijih trenutaka u životu svakog čovjeka. To je dan kada i zvanično ulazimo u svijet odraslih. Vi jeste budućnost našeg grada, Republike Srpske, ali zašto ne reći, i čitavog svijeta. Ne prestajte biti djeca, jer vaši dječiji snovi, ako ih dosljedno pratite, mogu promijeniti svijet", zaključio je Dragoljić.



Zabava je, nakon Banskog dvora, nastavljena u dvorani "Obilićevo".