Prvi put u istoriji kakanjske gimnazije: Cijeli razred prošao peticom

Gimnazija "Muhsin Rizvić" u Kaknju prije nekoliko dana ispratila je maturante. Jedan razred se posebno ističe i to onaj koji je ostvario razredni prosjek od 5.0 i time ispisao istoriju ove obrazovne ustanove stare 64 godine.

Učenici 4. razreda su vrijedno su radili sa svojom razrednicom Enidom Mostić koja je ujedno i profesorica fizike, ali i drugim profesorima koji su im predavali. Trud i rad se na kraju isplatio.

Niko nije imao zaključenu ocjenu - vrlo dobar, a jedan učenik će zbog zapaženih rezultata učestvovati i na Olimpijadi iz fizike koja će biti održana u Njemačkoj i Japanu.

Ovo je prva generacija kojoj je 27-godišnja Enida Mostić iz Visokog razrednica i dobitnica nagrade za inovativne nastavnike, a svoj rad u ovoj školi počela je još kao studentica prije četiri godine kada je preuzela današnje već maturante.

"Izvela sam ih kao maturante i zaista su najbolji učenici sa 5.0 prosjekom i najbolja generacija u historiji ove obrazovne ustanove. Šta je bilo najbitnije, teško je reći, ali možda je bilo to što nisam bila mnogo starija od njih i zajedno smo dijelili uspjehe i padove i mislim da je to imalo ključnu ulogu. Moji časovi nisu fizičarski već su često, kao i kod mojih kolega, životne priče... Učila sam na fakultetu da ne trebam biti diktator već samo prva među jednakim, da ih predvodim...", govori Mostić za Klix.

Ističe da su kao i svi gimnazijalci bili razdvojeni 1. i 2. razred te da su se u 3. razredu spojili u informatičko-matematičko područje te da su zajedno bili 3. i 4. razred. U dvije godine školovanja naučili su se zajedništvu.

"Oni su u 3. razredu imali prosjek 4.9, pa im je vjerovatno to bio zajednički motiv da 4. razred završe s prosjekom 5.0. Sve im je to pomoglo da zajednički djeluju i pomažu jedni drugima", dodala je Mostić te naglasila da je čitav nastavnički kolektiv s učenicima vrijedno radio, slušao njihove želje i potrebe, posvećivao vrijeme za dodatnu edukaciju što je rezultiralo uspjehom.

"Naučili smo zajedno da ne odustajemo. Učenici koji su bili na prekretnici 4 i 5 su dali svoj zadnji atom snage da pokažu da mogu bolje, tjerali su jedni druge da ne odustaju...", s ponosom govori razrednica.

Direktor škole Maid Goralija kaže da je ovo pokazatelj da se iz skromnih uslova mogu dati itekako pažnje važni rezultati rada.

"Jučer smo imali obilježavanje dana škole i s ponosom smo istakli da je ovo generacija maturanata koja je najuspješnija od kada postoji gimnazija. Ispratili smo 51. generaciju maturanata, gimnazija postoji 64 godine i oni su najuspješniji u historiji ove ustanove", kaže Goralija.

Ističe da klasični frontalni način obrazovanja djece više nije aktuelan i da tog sistema obrazovanja više neće biti. Sretan je što je reforma obrazovanja dala rezultate te što su svi nastavnici i stariji i mlađi prihvatili promjene.

"Bez obzira na pristup, provjera znanja je još uvijek detaljna. Znanje je tu bez obzira na koncept na koji se prenosi. Kada vidimo na kakvim sve takmičenjima djeca učestvuju i koji su nivoi, koje su to teme u okviru kojih se takmiče, vidi se da to nisu osobe koje su srednjoškolskog uzrasta već da prevazilaze to", izjavio je Goralija.