Pušten u rad savremeni CT uređaj u Bolnici "Srbija"

ISTOČNO SARAJEVO - U Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu danas je zvanično pušten u rad savremeni CT uređaj vrijedan oko 1.000.000 KM, koji će znatno podići nivo kvaliteta dijagnostičkih usluga u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Ovu vrijednu donaciju proizvođača "DŽeneral elektrik" obezbijedili su Regulatorna agencija za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH i koordinator BiH za saradnju sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

Direktor Bolnice "Srbija" Nebojša Šešlija zahvalio je Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju /IAEA/ i Regulatornoj agenciji za radijacionu i nukleranu bezbjednost BiH za značajnu donaciju, kako za ovu ustanovu, tako i za cjelokupno stanovništvo Sarajevsko-romanijske regije.

Šešlija je izrazio zahvalnost Vladi Republike Srpske, uz čiju pomoć je izvršeno opremanje prostorija u koje je instaliran CT aparat, kao i zamjeniku direktora Regulatorne agencije Zoranu Tešanoviću, bez čijeg angažmana, kako je naveo, ovaj aparat ne bi završio u Bolnici "Srbija".

On je podsjetio da ova zdravstvena ustanova raspolaže još jednim, starijim CT aparatom, koji je i dalje u funkciji, ali da će sa novim aparatom biti omogućena mnogo kvalitetnija dijagnostika.

Tešanović, koji je i koordinator za saradnju sa IAEA, rekao je novinarima da je vrijednost ovog uređaja oko 1.000.000 KM bez poreza i carina, te poručio da je ovo početak jedne dobre saradnje između Bolnice "Srbija" i Međunarodne agencije za atomsku energiju.

"Ovi projekti se realizuju tako da Međunarodna agencija za atomsku eneregiju u potpunosti podržava projekat od implementacije, instalacije, pa do obuke medicinskog osoblja, koja je trenutno u toku. Riječ je o iskusnom osoblju koje veoma brzo prihvata nove tehnlogije", naveo je Tešanović.

Načelnik radiologije u ovoj zdravstvenoj ustanovi Zorica Mirvić pojasnila je da je riječ o "dži" aparatu sa 64 slajsa i sa 128 slajsnom postavkom, što je višestruko bolje od starog aparata koji ima 16 slajsa, čija je tehnologija prevaziđena.

"Našim građanima je značajno to što će pregledi na novom aparatu trajati mnogo kraće, u prosjeku nekih 15 do 20 minuta. To je veoma značajno, jer će pacijenti primiti mnogo manju dozu zračenja /za 80 odsto manje/, što znači da će se radiološke pretrage moći raditi i češće", ukazala je Mirvićeva.

Mirvićeva navodi da novi CT aparat ima takvu softversku podršku da je moguće raditi dodatne pretrage koje do sada u ovoj ustanovi nisu bile moguće, kao što su CT angeografija, odnosno prikaz krvnih sudova cijelog organizma, kardio program za prikaz krvnih sudova srca, prikaz debelog i tankog crijeva, te još neke multislajsne prikaze, ili rekonstruktivni prikazi kičme, koji su veome bitni kod hitnih slučajeva.

"Imamo softversku podršku za neka stanja koja se odnose na pluća, što je posebno važno za sadašnja postkovidalna stanja, pošto je i to nešto novo i mi sada možemo da vidimo neke razlike između kovida i nekih drugih oboljenja", zaključila je Mirvićeva.

Iz Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost ranije je saopšteno da će donirani CT uređaj najsavremenije tehnologije, stanovnicima koji se liječe u Bolnici "Srbija" omogućiti dijagnostiku za sve vrste tumora, te uveliko unaprijediti kvalitet dijagnostičkih usluga i skratiti vrijeme čekanja na pregled, što je od ključne važnosti u liječenju ove vrste oboljenja.