Rad načelnika Stanara podržala većina

STANARI - Rad načelnika najmlađe opštine u RS u prošloj godini dobio je prolaznu ocjenu većine odbornika na današnjem zasjedanju Skupštine opštine, ali tri odbornika SDS-a ostala su dosljedna, bili su uzdržani, jer smatraju da ne moraju da glasaju "za".

"Svi ostali odbornici pripadaju vladajućoj većini i oni moraju podržati, to je takav dogovor", kazao je Željko Bajić, SDS-ov odbornik.

Koliko je dobro da svi odbornici glasaju "za", toliko to nekada i nije, mišljenja je Ostoja Stevanović, predsjednik Skupštine opštine (SNSD), a za tri bijele, "uzdržane" kartice, smatra da ne moraju značiti i protivljenje.

"Ne znači da odbornici koji su bili uzdržani ne prihvataju izvještaj o radu načelnika", navodi Stevanović.

To što esdeesovci nisu podržali načelnikov rad nije veliko iznenađenje, ali zato je iznenađenje bilo glasanje samostalnog odbornika Saše Đukića, jednog od najupornijih kritičara rada lokalne vlasti, koji je digao karticu "za".

"Nije to promjena nikakvog političkog kursa. Ja sam i dalje nezavisni odbornik. Znači, ja glasam po sopstvenom nahođenju, odnosno onako kako smatram da je ispravno", izjavio je Đukić.

Uvijek će postojati neko ko će tražiti mane, ne samo u radu načelnika smatra Boris Šljivić, odbornik SP-a, i to je, kaže, normalno.

Prvi čovjek lokalne zajednice Dušan Panić na 61 stranici napisao je šta su on i lokalna uprava uradili tokom prošle godine, a zatim je dvadesetak minuta za skupštinskom govornicom rezimirao rezultate rada.

"Nema idealnog, to ne postoji. Ja uvažavam što nisu svi podržali izvještaj i meni je drago što je to tako, vjerujte. Jer to je demokratski, to je iskreno. I svi ti odbornici što su bili suzdržani to je taj korektivni faktor kada je u pitanju opozicija i to je dobro, to sigurno vuče naprijed, to traži još bolje rezultate", naveo je Panić.

Na sjednici Skupštine opštine odbornici su, između ostalog, raspravljali i o Izvještaju o izvršenju budžeta za proteklu godinu te usvojili Regulacioni plan poslovne zone u Dragalovcima.