Radar na Bulevaru Silvane Armenulić

DOBOJ - Bulevar Silvane Armenulić ubuduće će nadgledati stacionarni radar, a osim na ovoj novoj saobraćajnici, još tri takva radara pratiće brzinu kretanja vozila, kao i ostale učesnike u saobraćaju u naselju Bare, potom u Stanić Rijeci, na granici sa FBiH, i u Trnjanima.

"Izvršeno je fizičko postavljanje, sada je potrebno izvršiti pripremu u smislu povezivanja na optičke kablove i uvezivanja u informacioni sistem MUP-a. Kada stacionarni radari budu pušteni u rad, javnost će biti blagovremeno informisana. Oni imaju mogućnost, takođe i rada kao u sistemu video-nadzora. Znači, u toku 24 sata imaju mogućnost snimanja saobraćaja, a s obzirom na to da imaju tu mogućnost i ako se uoče neki drugi prekršaji ili krivična djela, ne samo što se tiče bezbjednosti saobraćaja, policijski službenici sve što mogu iskoristiti od tog video-materijala koristiće radi eventualnog rješavanja nekih događaja, prijava", izjavio je Slobodan Radinković, načelnik Policijske uprave Doboj.

Na naše pitanje kako su birane lokacije na kojim su postavljeni radari, načelnik PU Doboj pojašnjava.

"One su birane na osnovu naših analiza koje se odnose na bezbjednost saobraćaja. Znači, postavljaju se gdje smo imali najveći broj saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim, povrijeđenim, materijalnom štetom, isto tako, gdje imamo najveći broj evidentiranih prekršaja i gdje smo mi smatrali da je najveća ugroženost građana. Bitno je i to gdje i uslovi puta dozvoljavaju, gdje se razvijaju veće brzine, gdje imamo veći broj pješaka, gdje nema pješačkih staza", pojasnio je Radinković.

On je kazao da će, osim četiri u Doboju, po dva stacionarna radara biti postavljena u Tesliću, Derventi i Modriči, te po jedan u Brodu i Stanarima.

Njihovo postavljanje trebalo bi da natjera vozače da povedu računa o tome koliko stišću papučicu gasa.

"To je prvenstveni cilj. Vidjeli ste iz svih naših analiza koje redovno radimo da je najveći uzrok saobraćajnih nezgoda neprilagođena brzina, još ako ide u kombinaciji s alkoholom, to je pogubno. U prethodnom periodu korištenje uređaja za kontrolu brzine od strane policijskih patrola znatno je to smanjilo i vidimo da se konstantno smanjuje broj saobraćajnih nezgoda i broj stradalih lica, tako da smo uvjereni da će i ovaj korak MUP-a dati pozitivne rezultate", rekao je Jovica Žigić, načelnik Sektora policije PU Doboj.