Radar u Doboju rekorder po broju namigivanja

DOBOJ - Crni stub, odnosno stacionarni radar u Ulici cara Dušana u Doboju, od svih 78 u cijeloj RS, apsolutni je rekorder po broju namigivanja, odnosno u proteklih šest mjeseci snimio je 16.734 prekršaja prekoračenja brzine.

"Znamo svi da je tu gradska zona, da se u neposrednoj blizini nalazi školski objekat u kojem je smješteno više škola, da se nalazi veći broj tržnih centara, benzinska pumpa i sjedište gradske administracije. To je zaista zabrinjavajuća cifra. Ograničenje je 50 kilometara na čas, to možda buni javnost pošto tu postoji saobraćajni znak 30 i saobraćajni znak zona škole. Mi smo ipak tu odredili da se na toj lokaciji mjeri brzina 50 kilometara na čas. Opet, kada se uzme zakonska tolerancija od deset kilometara na čas i odstupanje uređaja, gdje je Uprava policije zauzela stav da 14 preko dozvoljenog limita sankcioniše, to znači da je neko vozio čak više i od 64 kilometra na čas", izjavio je Predrag Lazić, zamjenik načelnika Policijske uprave Doboj.

Ono što je posebno indikativno je da se većina prekršaja ne počini tokom dana.

"Tu je najveći problem u kasnim noćnim satima kada se maltene gore organizuju reli trke i kada su sve one trake zauzete u istom smjeru i voze svi u jednom pravcu. Jednostavno, neobjašnjiva pojava", rekao je Lazić.

Drugo i treće mjesto na ovoj neslavnoj listi pripali su takođe radarima koji se nalaze na području dobojske policije.

"Na drugom mjestu je radar lociran na magistralnom putu M1-105 u mjestu Bare sa 13.656 prekršaja i treća lokacija jeste na području Bosanskih Lužana, magistralni put M1-103 u Derventi, 12.184 prekršaja. Pored svih apela, pored svih informacija koje smo do sada dali u javnost, evo i dalje smo svjedoci da se najveći broj prekršaja dešava na području Policijske uprave Doboj", kazao je Lazić.

Predstavljajući rezultate rada PU u maju, Lazić je naveo da su se u tom mjesecu dogodile 72 saobraćajne nesreće u kojima nije bilo stradalih, ali ono što je zanimljivo jeste dan u kojem su vozači imali najmanje koncentracije i pravili su greške u vožnji.

"Ovdje smo izdvojili četvrtak kao najkritičniji dan kada je evidentirano 14 saobraćajnih nezgoda, dok s druge strane po vremenskom tajmingu izdvojili smo period 12 do 16 časova, kada je evidentirano ukupno 25 saobraćajnih nezgoda. Logično je da je ovaj period jedan od kritičnijih, tada je najveća frekvencija, radno sposobno stanovništvo i ljudi u tom periodu obavljaju razne djelatnosti, a na kraju vraćaju se u ovom periodu s posla svojim kućama", kazao je Lazić.