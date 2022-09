Radio Bileća tri decenije u eteru

BILEĆA - Radio Bileća, jedini elektronski medij u Bileći, proslavio je na Malu Gospojinu krsnu slavu i trideset godina postojanja.

"Ponosni smo što smo opstali ovoliko godina i što smo jedna među rijetkim radio-stanicama u malim opštinama Republike Srpske, što smatramo velikim uspjehom", kazao je Radislav Uljarević, direktor ove radio-stanice.

Iako je sada već daleke 1992. godine, usred rata, Bileća smogla snage da osnuje svoje glasilo, malo je ko tada vjerovao da će opstati i ostati do današnjih dana, ali su, kako kaže Uljarević, njeni radnici vjerovali u ono što rade, trudeći se da uvijek budu dostojni svoga poziva.

Recept za dugovječnost radnici Radio Bileće nalaze u svom poštenom i predanom radu, na putu nezavisnog informisanja i stroge profesionalnosti u izvještavanju. O tome možda i najbolje svjedoči podatak da su se stranke na vlasti u opštini Bileća smjenjivale, sama lokalna zajednica koja je i osnivač ove stanice imala je i dugogodišnje finansijske probleme, pa su i radnici muku mučili sa platama, ali su ostajali dosljedni svojoj profesiji.

Radio Bileća danas emituje cjelodnevni program, odnosno, svaki dan od 7 do 18 časova, a subotom i praznicima od 10 do 14 časova, s tim da petkom i subotom daju produženi program.

"To je i naš najvedriji dio - omladinski program, koji petkom traje od 18 do 21 čas, a subotom od 18 do 24 časa, ali ništa manje interesantne nisu ni naše druge emisije, koje se bave urbanom problematikom, pričama sa sela i uopšte svim životnim temama", dodaje Uljarević.

Radio Bileća svoje aktuelne teme dijeli i na društvenim mrežama.