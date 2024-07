Radnice iz Konjica prošle agoniju: Preživjele pakao zbog direktora

​KONJIC - Dvije radnice JKP "Standard" d.o.o. Konjic, Elma Fejzagić i Džana Krivić tvrde da su doživjele najgori mogući oblik mobinga i diskriminacije od direktora ove kompanije, Samira Memića.

One tvrde da su, nakon svakodnevnog maltretiranja i stresova, vikanja, pa i prijetnji, podnijele tužbu i krivičnu prijavu protiv Memića. Fejzagić je nakon podnesenih tužbi dobila prvostepenu presudu po svim tačkama za mobing i diskriminaciju.

"Sve je počelo nakon što je imenovan za direktora. Bilo je vikanja, vrijeđanja, pa čak je i kolegama zabranio da sa mnom razgovaraju, nakon čega sam završila u Hitnoj pomoći i na bolovanju. Moje zdravlje je zbog njega narušeno i neću stati, idem dalje" priča Fejzagić za "Avaz".

Krivić je dodala da je ona postala meta direktora nakon što je bila glavni svjedok u slučaju koji je pokrenula Elma Fejzagić.

"Nakon svjedočenja, ali i zbog mog konstantnog skretanja pažnje na nepravilnosti u poslovanju, bila sam svakodnevno izložena diskriminaciji i mobingu, tako što mi se oduzimalo od plate ako izađem u toku radnog vremena, a drugima ne, godišnji odmor mi nije odobravan, itd. Međutim, sve je kulminiralo kada mi je rečeno da sam premještena na drugo radno mjesto te, umjesto da budem glavni knjigovođa, trebala sam raditi na naplatnom šalteru" govori Krivić.

Nakon toga je završila u Hitnoj pomoći te i sada ide kod psihijatra. Kada je otvorila bolovanje, počele su joj stizati prijetnje. Prije toga je tužila Memića za diskriminaciju i mobing. Kada je on to saznao, priča Krivić, a sve stoji u podnesenim tužbama, krenule su prijetnje, te je na kraju dobila otkaz iako je bila na bolovanju.

"Počela sam im, direktoru i Nadzornom odboru, prijetiti medijima, da ću sve javno objaviti. Kada su vidjeli u kojem to pravcu ide, da smo mi spremne na sve, Nadzorni odbor organizovao je hitnu sjednicu, gdje dolaze do zaključka da su za moj otkaz saznali u gradu. Ustanovilo se i da su taj direktor i njegova desna ruka profesorica istorije Eldina Hodžić krili dokumentaciju, informacije, provodili samovolju, odgovarali i sastavljali dopise" priča Krivić.

Potom, dodaje, Nadzorni odbor donosi urgenciju u kojoj su direktoru predložili da ponovo odlučuje o njenom slučaju.

"Pošto je to sad poprimilo veće razmjere i pod prijetnjom da ćemo sve objaviti u medijima, pretpostavljam da je naloženo Nadzornom odboru da se to mora riješiti. Da me vrate na posao i ušutkaju. Međutim, moje narušeno zdravlje niko ne može nadoknaditi, to za mene nije kraj. Idem dalje. Sada nam je cilj da ga maknemo iz preduzeća. Čula sam da su me ponovo prijavili na poslu, ali ja zvaničan dokument nemam" priča Krivić.

Elma Fejzagić je još rekla:

"Omalovažavao me, zabranjivao mi da prisustvujem sastancima, moje mišljenje nije bilo validno, galamio je, prijetio, slao me po selima da idem, od kuće do kuće, da ja ugovore nosim građanima na vrata, a to se šalje poštom. Optuživao me da radim protiv njega... Bukvalno, na kraju sam ostala sama u kancelariji i bilo je drugima zabranjeno da razgovaraju sa mnom" priča Fejzagić, a prenosi "Avaz".

