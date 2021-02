Radnici bilećkog "Komusa" u problemima, komunalci će ponovo u štrajk

BILEĆA - Radnici Javnog preduzeća "Komus" iz Bileće od danas ponovo stupaju u štrajk, jer su njihove plate ponovo u zaostatku od dva mjeseca, odnosno potražuju primanja za decembar i januar.

"Nisu uplaćene ni naše kreditne obaveze za novembar, decembar i januar, ali i doprinosi koji sežu mnogo dalje, jedanaest mjeseci unazad", kaže Dobroslav Kašiković, zamjenik predsjednika "Komusove" Sindikalne organizacije.

On objašnjava da su sve ovo stari problemi zbog kojih su i ranije štrajkovali, te da je i račun "Komusa" blokiran na sumu od 25.000 maraka zbog neuplaćenog PDV-a, koji su sopstvenim sakupljenim sredstvima sveli na 5.000 maraka.

"Raspolažemo sa dva kamiona za odvoz gradskog i kućnog smeća, od kojih je jedan na popravci i ko zna kada će i da li će se dovesti u funkciju, a drugi, koji je kupljen u avgustu, sada koristimo kršeći zakon o saobraćaju, jer ga vozimo neregistrovanog, kako bismo odvozili smeće koje uredno plaćaju građani Bileće i kojima se i ovog puta izvinjavamo što dolaze u ovakve situacije", navodi Kašiković.

Komunalci kažu da, sve i da nemaju problema s naplatama zarađenih plata, ogromne probleme imaju s gorivom, jer je trenutni dug preduzeća za ovaj energent 10.000 maraka na benzinskoj pumpi u gradu, gdje im je onemogućeno točenje, pa su primorani da se snalaze na različite načine.

Veselin Vujović, novi načelnik opštine Bileća, i ne zna da komunalci stupaju u štrajk i tvrdi da ga o tome niko nije obavijestio.

"Ja to tek sada čujem jer me niko o tome nije obavijestio, osim možda poštom koja još do mene nije stigla. Ipak, komunalci treba da imaju u vidu da se i u štrajku minimum poslova mora obavljati, što je i po zakonu, ali se i grad ne može prepustiti stihiji", kaže on.