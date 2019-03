Radno vrijeme administracije od 7.00 umjesto od 8.00 časova

BIJELJINA - Radno vrijeme zaposlenih u Gradskoj upravi Bijeljine od ponedjeljka, 1. aprila, biće od 7.00 umjesto dosadašnjeg od 8.00 časova, najavio je danas gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.

On je rekao da će gradska administracija raditi od 7.00 do 15.00 časova, osim šalter sala koji su direktna usluga građanima i radiće bez pauze od 7.00 do 16.00 časova.

U dvije šalter sale u Bijeljini usluge građanima pružaju se na 16 šaltera, 11 u jednoj i pet u drugoj šalter sali.

"Ovo je način da pružimo bolju uslugu građanima, jer smo primijetili da dosta njih dolazi u Gradsku upravu već u 7.00 časova, a rad administracije počinjao je od 8.00 časova, nakon čega smo napravili anketu među radnicima i donijeli odluku o novom radnom vremenu", rekao je Mićić novinarima.

Prema njegovim riječima, ova odluka biće na snazi tokom perioda ljetnjeg računanja vremena, a istovremeno će se raditi analiza kod sugrađana da li je ova promjena radnog vremena bolja usluga i da li je treba zadržati.

Mićić je podsjetio da je radno vrijeme šalter sala u gradu ranijih godina produžavano u ljetnjim mjesecima i do 18.00 časova i da je bio uveden i rad subotom, ali da se to pokazalo kao nepotrebno.

Gradonačelnik je rekao da Gradska uprava Bijeljine nema viška zaposlenih i da je sa 390 službenika ispoštovan važeći zakon koji predviđa tri radnika u lokalnoj administraciji na 1.000 stanovnika.

"Mi smo zadnjih 15 godina vodili računa da ne povećavamo broj zaposlenih u administraciji i da saradnike i službenike biramo prema sposobnosti", naveo je Mićić.

Prema njegovim riječima, prosječna plata u Gradskoj upravi je 1.030 KM, a raspon plata od 800 do 3.000 KM.