Radovi na novoj dobojskoj bolnici prolongirani za devet mjeseci

DOBOJ - Bar dva mjeseca biće potrebna da se očisti 26.000 kvadratnih metara nove bolnice, a do tada će biti završene sve podne i zidne obloge, postavljena keramika, utičnice, stropni elementi.

"Unutra smo obišli i vidjeli šta se sve radi. U toku su u pravom smislu riječi zanatski radovi, u završnoj fazi svega onoga što treba da se uradi, ali pošto objekat ima 26.000 kvadrata korisne, neto površine jasno je da treba određeno vrijeme da se to sve uradi. Sobe, dvokrevetne, trokrevetne, u svakom slučaju značajno bolji kvalitet usluga za naše pacijente, a o prostoru, radu i opremi to ćemo vjerovatno neki drugi put, kada budemo u toj fazi. Vidjećete da je i oprema na odličnom nivou. Ono što je planirano u ovoj bolnici našim osiguranicima će pružiti mogućnost da značajan dio usluga završe ovdje kod nas, da ne moraju ići u druge zdravstvene ustanove", rekao je Siniša Marić, pomoćnik direktora bolnice "Sveti apostol Luka" nakon što je sa resornim ministrom Alenom Šeranićem i gradonačelnikom Borisom Jerinićem obišao gradilište u naselju Usora.

Radovi na novoj bolnici prolongirani su za devet mjeseci, a ministar je pojasnio šta je uticalo na to.

"To su po meni možda tri ključne stvari, one koje su se dešavale u smislu poštovanja prije svega epidemioloških mjera u RS i BiH s jedne strane, s druge strane otežan dolazak prije svega i kretanje ljudi iz Kine koji su trebali da dođu, zbog epidemioloških mjera koje su se u Kini sprovodile, i treća svakako globalno tržište, globalna situacija po pitanju i nabavke roba, i dopreme roba, podugovaranje samih radova. Tako da su to određene stvari na koje prije svega mi kao dvije strane, ugovorene u okviru ovog posla nismo mogli međusobno da utičemo, ali evo zato smo iskoristili mogućnost svakako ovog produžetka samih radova da što kvalitetnije završimo ono što je pred nama jer ovo je bolnica koja se ne gradi za sljedećih tri do pet godina, već se gradi za sljedećih 50 do 60 godina", izjavio je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS.

"Raduje me da smo u završnoj fazi, i ono što me je i ministar upoznao da do 30. septembra bi trebali da budu svi radovi završeni. Ja vjerujem da i izvođač, a naravno i ministarstvo i tim koji je zadužen za praćenje izgradnje dobojske bolnice će nadgledati svih ovih devet mjeseci kao što je to uradio u proteklom periodu i na radost i naših medicinskih radnika, ali svakako i svih pacijenata moći će da od desetog mjeseca koriste usluge naše nove bolnice", kazao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Prije obilaska radova na novoj bolnici, Šeranić je posjetio Dom zdravlja Doboj, a zatim je prisustvovao osnivačkoj skupštini Aktiva direktora domova zdravlja RS.

"Svi smo mi na neki način usmjereni ka istim problemima, nebitno od veličine Doma zdravlja, od broja timova porodične medicine ili od usluga kojima se bavimo, svi mi dijelimo neke iste probleme koji se tiču specijalizacije, zatim organizacije rada", naveo je Vladimir Marković, v.d. direktora Doma zdravlja Doboj.

"Ovo je tijelo koje će imati mogućnost da bez ministarstva komunicira i razmjenjuje i dobre ideje i kadrove, na kraju krajeva i opremu ukoliko za to postoji određena potreba", rekao je Šeranić.