Raspisan konkurs za izbor najljepšeg balkona i dvorišta

SREBRENICA - Turistička organizacija Srebrenica raspisala je konkurs za izbor najbolje uređenog balkona i dvorišta na području ove opštine.

"Riječ je o tradicionalnoj aktivnosti čiji je cilj podsticanje stanovništva da posveti više pažnje izgledu i urednosti svojih balkona i dvorišta i tako daju doprinos poboljšanju urednosti i ljepoti mjesta u kome žive što ostavlja povoljan utisak na posjetioce i turiste", rekao je Srni direktor srebreničke Turističke organizacije Bojan Pejić.

On je precizirao da je konkurs za prijavljivanje zainteresovanih otvoren do 12. jula, a da će od 15. do 19. jula stručna komisija posjetiti sve prijavljene kandidate, sačiniti fotodokumentaciju i na osnovu utvrđenih kriterijuma izabrati najljepše balkone i dvorišta.

Za vlasnike najljepših i najurednijih balkona i dvorišta obezbijeđene su skromne nagrade.

Vlasnik najljepšeg balkona dobiće ček u vrijednosti 50 KM, drugoplasirani će dobiti 30 KM, a za treće mjesto nagrada je ček od 20 KM.

Vlasnik najuređenijeg i najljepšeg dvorišta dobiće kosilicu, za drugo mjesto nagrada je prskalica za zalivanje dvorišta, a za treće nagrada je alat za održavanje bašte.