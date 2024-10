Razvojni planovi Gradiške nakon izbora: Radom zahvaljuju na povjerenju

GRADIŠKA - Predviđanje Zorana Adžića, kandidata SNSD-a za gradonačelnika Gradiške, iznesena u razgovoru za "Nezavisne novine" tokom predizborne kampanje, da je u svoju pobjedu siguran 90 odsto i da će imati između 11.000 i 12.000 glasova, obistinilo se.

Najava da će njegova stranka izboriti između 10 i 12 odborničkih mandata, jedan više nego do sada, takođe se ispostavila tačnom.

Lista SNSD-a, prema preliminarnim rezultatima CIK-a, dobila je 7.841 glas ili 33,32 odsto, što je dovoljno za 11 mandata u Gradskoj skupštini, plus jedan sa liste nacionalnih manjina.

Za Zorana Adžića glasao je 11.761 građanin ili 51,55 odsto.

Šta je bilo presudno za pobjedu, pitali smo Adžića nakon što su prebrojani glasovi.

"Presudan je bio rad, posvećenost napretku i prosperitetu vlastite sredine. Smatram da smo najviše uradili u školstvu, potom u oblasti infrastrukturnog opremanja cijelog prostora grada Gradiška. U svih 56 mjesnih zajednica, ponešto smo uradili. Trudili smo se da to bude ravnomjerno i po prioritetima", kazao nam je Adžić na početku trećeg četvorogodišnjeg mandata.

"Gradiška je čist, uređen grad, pun zelenila i cvijeća. To je ponos za sve nas. To zaslužuje pohvale na račun Javnog komunalnog preduzeća 'Gradska čistoća' , 'Vodovoda', Stambeno-komunalnog odjeljenja, Gradske uprave i drugih segmenata koji učestvuju u tom poslu. To su građani prepoznali i podržali", ističe gradonačelnik Gradiške, grada u kojem je evidentan ekonomski i društveni napredak.

Adžić naglašava 160 miliona infrastrukturnih projekata sa građevinskom dozvolom, kao važan razvojni kapital, i objašnjava:

"Vjerujem da ćemo u naredne četiri godine, uz pomoć Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije, izgraditi Srpsku varoš, Trijumfalnu kapiju, Memorijalni centar, obnoviti Sokolski dom, Kinetički park Nikole Tesle. Izvjesna je izgradnja vodovoda u preostalom dijelu Lijevča polja i Potkozarja. Radovi su počeli. U naredne dvije godine obezbijedićemo kompletno i kvalitetno vodosnabdijevanje cijelog gradskog područja".

Potrebno je završiti započete projekte, kao krunu rada u prethodnih osam godina, smatra naš sagovornik.

"To je izazov za mene u trećem načelničkom mandatu. Aktivnošću Odjeljenja za lokalni ekonomski razvoj i Razvojne agencije, kroz različite projekte, obezbijedili smo više od 35 miliona evra grantova. Mi smo nekada tražili partnere iz Srbije, Crne Gore i drugih zemalja, a danas te zemlje vide partnere u nama. Zahvalan sam i Vladi Republike Srbije, koja nam je pomogla realizaciju kapitalnih projekata", kazao je Adžić.

Kakva je Vaša saradnja sa vrhom Republike Srpske, prvenstveno sa predsjednikom Miloradom Dodikom i Vladom Republike Srpske, pitali smo Adžića.

"Svih osam godina, bez podrške predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović, bez podrške Vlade Republike Srpske, svih resornih ministara i sadašnjeg premijera Radovana Viškovića, Gradiška ne bi ostvarila ovoliki iskorak. Bez te saradnje ne bi bilo projekata. Gradiška je prepoznata kao kooperativna lokalna uprava", odgovorio je Adžić, u prvom razgovoru za medije nakon ubjedljive pobjede na lokalnim izborima.

Potreban hotel

Gradišci nedostaju smještajni kapaciteti, prvenstveno hotel, kao ključni faktor za razvoj turizma.

"Grad će ponuditi rješenja i mogućnosti, podršku i pomoć, svima koji žele ovdje da ulažu. Imamo najave, interesovanja za izgradnju hotela pored gradskih bazena. Spremni smo svakako i prostor naše Vijećnice i hotela "Kajzer", kao zaštićenu graditeljsku cjelinu, ustupiti na javno-privatno partnerstvo, dati pod koncesiju, kako bismo u centru grada stvorili mogućnosti hotelskog smještaja, sa restoranskim i drugim sadržajima", pojasnio je Zoran Adžić, navodeći jedan od prioriteta u naredne četiri godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.