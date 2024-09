Regionalni skup onkologa u Trebinju

TREBINJE - U kulturnom centru Trebinje je otvoren dvodnevi kongres onkologa regiona koji će se baviti razmjenom iskustava i razmatrati nova dostignuća u liječenju malignih oboljenja pacijenata kojih je u cijelom region sve više.

Internisa onkolog Davorin Radosavljević, rukovodilac Klinike za medikalnu onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, koji je i predsjednik Udruženja medikalnih onkologa Srbije, kaže da su ovakvi skupovi itekako važni, jer se, ističe on, ne može dovoljno objasniti značajregionalne saradnje.

"Mi ne spadamo u najrazvijenije onkološke sredine, pa nam je saradnja time neophodnija, jer delimo mnoge zajedničke problem, a naši đaci ne idu u velike i razvijene medicinske centre, tako da mogu da dođu i stiču iskustva od kolega iz naših centara, ali je to dobar put i od 2017. godine imamo ovakve kongrese, od Dubrovnika, preko Beograda, Sarajeva, Ljubljane, a sledeći će biti u Budvi, u Crnoj Gori", kazao je on.

Fondovi regiona su, kako dodaje, malo bogatiji ili malo siromašniji, ali nijedan nema sve lijekove na listama, tako da se ovom vrstom saradnje informišu i o tome kakvi se lijekovi koriste u velikim evropskim i svjetskim centrima, kao i o stanju u regionalnim lokalnim sredinama i gdje se i kako može najbolje intervenisati.

On je kazao da se, s tim u vezi, moraju smanjiti i liste čekanja, ali to iziskuje i povećanje kapaciteta.

"Mi smo u našem institutu, otvorivši još trideset novih stolica u dnevnoj bolnici, što je i ogromno povećanje posla za lekare i sestre, došli do situacije da danas 30 do 40 ljudi čeka na početak terapije i to ne više od petnaest dana”, pojasnio je doktor Radosavljević.

Kaže da je od kolega iz Bosne i Hercegovine saznao da bolnicama u našoj zemlji nedostaje mnogo toga, Crna Gora se tu dobro drži, dok Hrvatska i Slovenija ovakve stvari rješavaju puno brže.

Skupu prisustvuju i predstavnici trebinjskog Udruženja građana "Vjera luča nada" koji su oboljeli, liječe se, ili su liječeni od malignih bolesti i iznijeće svoja iskustva i stavove po ovim pitanjima, a stručnu javnost će informisati i o svom jedoipogodišnjem radu.

