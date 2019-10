Rekonstrukcija vodovodne mreže u Trebinju u završnoj fazi

TREBINJE - Radovi na rekonstrukciji trebinjske vodovodne mreže ušli su u završnu fazu, pa se do kraja zime očekuje da se u zemlju polože sve cijevi i da se u svim gradskim i prigradskim naseljima poboljša vodosnabdijevanje.

U pitanju je četvrta faza Projekta izgradnje i rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije Republike Srpske, koja će, bez PDV-a, koštati oko dva miliona maraka, a sve finansira Vlada RS, koja za Trebinje izdvaja preko 12 miliona maraka kreditnih sredstava od Evropske investicione banke.

"Ovo je zasigurno najveći poduhvat u rekonstrukciji vodosnabdijevanja grada još od daleke 1974. godine, kada je građen tadašnji cjevovod", kaže Duško Vujović, član Nadzornog tima.

U ovoj se fazi, u stvari, mijenja stara, austrougarska koncepcija gradskog vodovoda, građenog još 1903. godine, po kojoj je rađena i novija varijanta od prije 45 godina, a sada se taj sistem nadograđuje i stare cijevi mijenjaju za nove.

Četvrta faza u cijelosti ide lijevom obalom rijeke Trebišnjice, ali će podrazumijevati takozvanu prstenastu vodovodnu mrežu, koja će biti dio cjelokupnog modernog vodovodnog sistema, u kome je najveći dio već modernizovan u prve tri faze.

Vujović podsjeća da je u prethodnim fazama završen rezervoar Krš sa dva kraka - prema Srednjoškolskom centru i naselju Vinogradi, a urađena je i zamjena cjevovoda Potklisje - Podljivlje i dalje do naselja Podvori u MZ Gorica.

"U ovoj fazi se mijenja cjevovod od takozvane Male brane, odnosno hidroakumulacije Gorica do Kamenog mosta u centru grada, odnosno do Bolnice Trebinje, s tim da cjevovod ide od brane do Perovića (Arslanagića), a odatle se račva u dva pravca, gdje jedan ide do Kamenog mosta, a drugi se odvodi do škole 'Vuk Karadžić' i dalje do bolnice", objašnjava Vujović.

S obzirom na to da je novi cjevovod već postavljen od brane do Perovića mosta, gdje i nema naseljenih mjesta, sada slijedi njegovo račvanje, gdje će iz oba ova cjevovda, paralelno s njihovim postavljanjem, biti postavljani i sekundarni priključci za domaćinstva i ostale objekte.