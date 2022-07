Revitalizacija zidina Starog grada u Trebinju

TREBINJE - U okviru revitalizacije trebinjskog Starog grada, za koju je Vlada Srbije izdvojila dva miliona maraka, a dobar dio sredstava izdvaja i sam grad Trebinje, nastavljeni su radovi na čišćenju i rekonstrukciji zidina koje opasavaju ovo staro gradsko jezgro, a radi se dio koji je do rijeke Trebišnjice.

Radove izvode radnici građevinskog preduzeća "Porobić" iz Trebinja koji su, nakon nedavnog postavljanja skele u samu rijeku i njenog naslanjanja na zidine, krenuli i sa radovima čišćenja zidina, a sve se planira uraditi do Preobraženja, odnosno slave grada.

Iz Gradske uprave Trebinje je najavljeno da će rekonstrukcija teći u dvije faze, i to se najprije radi dio koji je do Medžlisa Islamske vjerske zajednice Trebinje, a u narednoj fazi se radi ostatak zidina.

"Rekonstruisaćemo zidine u dvije faze, i to prvi dio do Medžlisa, a u narednoj fazi ostatak. Imamo uvjeravanja od izvođača radova da će ovaj dio radova biti završen najkasnije do slave grada", naveo je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Paralelno sa ovim, izrađuje se i projektna dokumentacija za osvjetljenje zidina Starog grada, što će dodatno uljepšati ovaj dio grada.

Gradonačelnik je najavio da se na jesen nastavlja i popločavanje ostatka ulica u Starom gradu sa uređenjem Trga Travunija, a u planu je i subvencionisanje rekonstrukcije fasada na kućama unutar zidina.

Podsjetivši da je u dosadašnje radove u Starom gradu Vlada Srbije uložila oko 800.000 evra od predviđena dva miliona, on dodaje da je i grad Trebinje obezbijedio 300.000 maraka.

"Samo četvrta faza popločavanja ulica, koja je u toku, košta oko 700.000 KM. Dvije najprometnije ulice iz ove faze radova su već završene, a toku je završetak i jedne manje ulice. U ovoj fazi će ukupno biti popločano oko 2.500 metara kvadratnih", naveo je Ćurić.

Kada se završi i ova faza, u Starom gradu će biti popločano ukupno 6.000 metara kvadratnih ulica, a preostaje da se poploča još oko 2.500 metara kvadratnih.

Revitalizacija Starog grada podrazumijeva i potpuno novu komunalnu infrastrukturu, vodovodnu u kanalizacionu mrežu, odvodnju oborinskih voda, a predviđa se i podzemna elektro, telefonska i optička mreža.

Zajedno sa ovom rekonstrukcijom, unutar zidina Starog grada uređuje se i hortikultura, pa se već na pojedinim mjestima koja su već popločana kamenom sade stabla masline kao simboli starosti i postojanosti.