Rezultat suživota: Otvorena zgrada Islamskog centra u Doboju

DOBOJ - Pet godina i oko 1,5 milion KM bilo je potrebno da se sagradi objekat Islamskog centra koji su danas simbolično otključavanjem vrata na upotrebu predali Enes efendija Ljevaković, zamjenik reisu-l-uleme Islamske zajednice BiH, i Bajro efendija Džafić, glavni imam Medžlisa IZ Doboj.

"Ova zgrada je rezultat suživota, spajanja dobrih ljudi, spajanja ideja koja će biti od koristi svim građanima Doboja, dakle kako Bošnjacima, tako Srbima i Hrvatima i drugima jer će ona u sebi osim kancelarija Medžlisa imati i biblioteku savremenu, koja će imati knjige iz raznih oblasti od osnovnoskolskih do fakultetskih. I svakako ovo je otvoren prostor svima onim koji nemaju eventualno prostor i mogućnost da ovde mogu organizovati naučne, kulturne i druge sadržaje", kaže Bajro efendija Džafić, glavni imam Medžlisa IZ Doboj.

"Naravno, ova zgrada će uljepšati i panoramu Doboja. Doboj i nakon ovoga pokazuje svoj kosmopolitski duh, duh tolerancije, suživota i nadamo se da će i ova zgrada koja već simblozira taj dobojski prepoznatljivi duh da će doprinijeti još čvršćoj i boljoj saradnji između Islamske zajednice, između Bošnjaka i naravno ostalih stanovnika ovdje u Doboju", kazao je Enes efendija Ljevaković, zamjenik reisu-l-uleme IZ BiH.

Izgradnju Islamskog centra koji se prostire na 1425 kvadratnih metara, za koji je kamen temeljac položen 15. maja 2015. godine na vakufskoj parceli Dobrovača finansirali su Ambasada Turske u BiH, nadležne institicije oba bh. entiteta, grad Doboj, a novčana sredstva između ostalih izdvojio i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik koji je 11. decembra prošle godine posjetio ovo zdanje.

"Komšija je najpreči, komšija je najbližiji... Ljudi koji žele da upoznaju drugo, drugačije, različito, su samo bogatiji ljudi... Doboj je specifičan po jednoj stvari da u jednoj ulici imamo sve četiri vjerske zajednice, pravoslavnu, katoličku, islamsku i jevrejsku. I ovo je još jedan pokazatelj da je Doboj multietničan, da ovde svako ima pravo da izražava svoje potrebe", rekao je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja.

Haldun Koč, ambasador Turske u BiH koji je prije pola godine posjetio Doboj kako bi sa gradonačelnikom razgovarao o pokretanju određenih projekata kazao je da zemlja koju predstavlja već finansira neke aktivnosti.

"On me danas podsjetio da je već u izgradnji most koji finansira Republika Turska, i nadam se da ćemo ubrzo i ovaj most završiti i otvoriti ga, i dati na korištenje svim građanima Doboja", poručio je Koč.