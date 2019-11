Ribolovci pokušavaju da nadmudre drinsku kraljicu

FOČA - Na rijeci Drini u Foči danas je počelo dvodnevno takmičenje u lovu mladice na kojem učestvuje 28 ribolovaca iz Srbije, Crne Gore i BiH.

Vodostaj i boja Drine jutros nisu išli naruku ribolovcima, pa su organizatori odlučili da dozvole lov i na rijeci Ćehotini, desnoj pritoci Drine, ali je ulov izostao.

Organizator ovog takmičenja "Huko, huko, kup", nazvanog po latinskom nazivu za ovu ribu, je fočansko Sportsko ribolovno društvo "Mladica".

Predsjednik društva Milan Rudinac kaže da se nada da će takmičari uspjeti da nadmudre drinsku kraljicu, kao što je to bilo i prošle godine kada su drugog dana ulovljene dvije mladice.

"Nažalost, ove godine nismo imali dobre vremenske uslove kao prošle, pa smo otvorili takmičenje i na Ćehotini. Sada je već bolja boja Drine, pa ćemo sutra loviti isključivo na Drini", naveo je Rudinac.

On je napomenuo da se, uz bolji rad ribolovačke službe i veću kontrole izlova, polako mijenja svijest ribolovaca.

"Sve je više zastupljen lov `uhvati i pusti` što ranije nije bila praksa, a to najbolje može da sačuva mladicu, jer ona na ovim terenima može da se izmrijesti, da sama sebe umnožava, naše je samo da je pazimo", objasnio je Rudinac.

On je dodao da su gornji tok rijeke Drine, kao i Ćehotina, poznati po mladici i drugim vrstama plemenite ribe, tako da je sve više turističkog ribolova.

Učesnik takmičenja Mladen Savović iz Priboja u Srbiji podsjeća da mladica nije slučajno dobila naziv "riba hiljadu zabačaja".

"Ja sam trenutno na dvijehiljaditom zabačaju, pa se nadam da neću ostati bez ulova. Mladica je izuzetno inteligentna riba, izuzetan borac, samo što je malo zaštićena, ali se mijenja svijest kod ribolovaca, tako da se sve više vraćaju ribe u rijeku", priča Savović.

Njegov kolega Slaviša Petrić iz Pljevalja u Crnoj Gori kaže da se zna desiti da se mladica ne ulovi ni od stotinu izlazaka na vodu, ali je zato poseban užitak kada se zakači na udicu.

"Redovno učestvujemo na takmičenjima u lovu na mladicu, a u Foči je možda i najbolje, jer su domaćini sjajni", rekao je Petrić, koji je prošle godine osvojio drugo mjesto na "Huko huko kupu".

Takmičenje prvog dana traje do 18.30 časova, a sutra od 8.30 do 14.00 časova. Ukoliko ulova ne bude, bodovaće se onaj bilo koje dužine, mjeren od glave do repa preko tijela, a nakon mjerenja i fotografisanja riba se vraća u rijeku.