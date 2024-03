Riješen je dugogodišnji problem vodosnabdijevanja u Sarajevu

SARAJEVO - Puštene su u rad hidrantske pumpe u Ulici Envera Šehovića u Sarajevu od broja 21 do broja 23.

Na taj način riješen je dugogodišnji problem stanara koji žive na petom spratu i više. Naime, građani su se žalili da im pritisak vode na višim spratovima u zgradama opada ili vodu nisu nikako imali.

Primopredaji i puštanju u rad pumpnih sistema na ovoj adresi prisustvovao je i načelnik opštine Novo Sarajevo, Hasan Tanović.

U prethodnom periodu ugrađeno je sedam pumpi na šest lokacija i to: ulica Marka Marulića broj 19, Envera Šehovića od broja 21 do broja 23, Paromlinska od broja 30 do broja 32, Hamdije Čemerlića od broja 19 do broja 29, Džemala Bijedića od broja 117 do broja 121 i u ulici Paromlinska 53G.

Za ovu aktivnost izdvojena su sredstva u iznosu od skoro 50.000 KM.

