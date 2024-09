Rimski festival u Gradišci: Originalan prikaz davne civilizacije

GRADIŠKA - Na trećem Rimskom festivalu, održanom posljednjeg dana avgusta u Gradišci, približen je duh davne civilizacije koja je ovdje ostavila jasne tragove.

Car Oktavijan je 35. godine stare ere osnovao Servicijum, pored Save, na mjestu gdje je održan Rimski festival.

Već u prvom vijeku, na prelazu preko Save, izgrađeno je utvrđenje rimske flote i vojni logor pod nazivom Servitium.

U Ptolomejevoj geografiji pominju se i nazivi Serbinon, ili Serbinum, ili Seruitio.

U periodu od prvog do četvrtog vijeka prostor današnje Gradiške pripadao je rimskoj provinciji Panoniji.

Na ovom području ukrštale su se dvije magistralne ceste Rimskog carstva, za Solun i ka Sremskoj Mitrovici.

Grad Gradiška nastao je od nekadašnje rimske luke Servicijum, koja je, pored Siscije i Sirmijuma bila matična flotila za rimsku vojsku na Savi.

Rimski festival je veoma bogat prikaz tog doba, prije više od dvije hiljade godina, kada su istim prostorom stupali legionari, gladijatori, rimske vojskovođe.

Više od 300 učesnika prikazalo je kako se ovdje živjelo u doba moćne civilizacije, kako su izgledale njihove trpeze, kakav je bio okus hrane, kako su se odijevali, živjeli, zabavljali, međusobno odnosili.

Mnoštvo pronađenih predmeta na prostoru Lijevča svjedoči o fragmentima rimske istorije.

Alen Mešić, predsjednik Udruženja kolekcionara Denariusa, kaže da su u rimsko doba oružje koristili svi, zavisno do čega su mogli doći.

"Koplja su većinom legionarsko oružje, a oruđe, krampovi, lopate, uglavnom su koristili robovi i niski stalež", kazao je Alen Mešić.

Djevojke i mladići sa rimskim odorama približili su brojnim posjetiocima pravila i običaje starog Rima.

To su borbe gladijatora, vojne formacije legionara, odore, ratnički oklop, obuća, kulinarski specijaliteti, način odijevanja…

"Tragovi drevnog Rima vidljivi su i sada u Gradišci u nekadašnjem Servicijumu, rimskoj luci i logoru, na mjestu gdje se ovaj festival simbolično i održava", pojasnio je Bojan Vujinović, arheolog i gradski menadžer.

Gradska uprava je, zajedno sa javnim ustanovama i udruženjima građana, prilikom organizovanja Rimskog festivala, uspostavila saradnju s partnerima iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Albanije i Grčke.

Gradonačelnik Gradiške, Zoran Adžić, kazao je da je Rimski festival, kao i drugi programi u okviru "Gradiške jeseni" prilika za veći profit u privredi, poljoprivredi, zanatstvu i drugim djelatnostima.

"Gradiška je prepoznatljivo mjesto na turističkim rutama Evrope, koje se ovdje vijekovima ukrštaju. To smo prepoznali i zato se trudimo da istaknemo vrijednosti i potencijale ovog kraja. To su poljoprivreda, prirodni resursi, tradicija, kultura, istorijske vrijednosti, počev od Rimskog carstva do današnjih dana", kazao je Zoran Adžić stavljajući u prvi plan značaj prekogranične saradnje.

"Gradiška u doba Rima bila je raskrsnica važnih puteva i sjedište rimske flote. Sačuvani su ostaci mnogih utvrda građenih u tom period", podsjeća istoričar Bojan Vujčić.

Osim kamene tvrđave, to su sojeničko naselje u Donjoj Dolini i vila rustika, odnosno starorimski izvangradski stambeni i poljoprivredni kompleks zgrada u Kijevcima.

Na trećem Rimskom festivalu, koji je u Gradišci okupio više hiljada posjetilaca, učestvovali su "Društvo za rimsku istoriju i kulturu" Ptuj, Obrtničko udruženje "Stari zanati" Hlebine iz Hrvatske, čuvari rimske tradicije iz Koprivnice, Maribora, Udruženje građana RUSAG iz Prijedora.

Andrej Klasinc, predsjednik Udruženja "Poetovio 69" iz Ptuja, u Sloveniji, među 80 je učesnika iz ovog grada u Sloveniji.

"Mi u Sloveniji mnogo godina održavamo Rimske igre i dobro je da nas rimska istorija povezuje, jer uz pomoć nje možemo učiniti mnogo dobrih stvari", rekao je Klasinc.

Veliki broj radionica posvećen je porodici i najmlađima. Borbe gladijatora, prikaz rimskih sportskih vještina, izložbe, radionice sokoličarstva, škole arheologije, plesa, žongliranja, pravljenja keramike, izrada nakita i mozaika činile su dio Rimskog festivala.

Predstavili su se i domaći ugostitelji, zanatlije, pčelari, kulinari, zabavljači, te članovi Konjičkog kluba iz Romanovaca, KUD "Kolovit"…

Dragana Mićić izrađuje nakit od bakra u kombinaciji sa poludragim kamenom koje je izložila u Gradišci.

"To su narukvice, ogrlice i drugi nakit. Rimljani, sve što su imali, stavljali su na sebe", kaže Dragana. Predrag Trninić izrađuje trnke za pčele.

"Tako su Rimljani proizvodili med. Pravili su trnke od ražene slame. To je preteča modernih košnica", pojasnio je Trninić. Rimski festival upotpunjen je savskom turističkom vožnjom brodićem "Vagabundo".

Scenski spektakl

Na Trećem rimskom festivalu "AVEnture Gradiška" upriličen je muzičko-scenski spektakl.

Nastupili su članovi Gradskog hora "Lira", sopran Albina Smajlović Tomić uz klavirsku pratnju Dunje Janković, plesačica Aleksandra Tešanović iz studija orijentalnog plesa "Oriana i Oria".

Na kraju festivala predstavio se bubnjarski sastav "Baba Djex Tribe", a izveden je i spektakularni performans s vatrom.

Nastanak Gradiške

Prvi tragovi života na području sadašnjeg grada datiraju iz praistorijskog perioda, o čemu svjedoče brojna arheološka nalazišta.

Najstarije i najpoznatije je Donja Dolina, gdje je pronađen drveni čamac u jednom komadu, star preko 3.000 godina, a koji se čuva u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Dio alata, oružja i posuđa sa ovog lokaliteta nalazi se i u muzejima u Banjaluci i Gradišci.

Gradiška se prvi put spominje 1295. godine, pod nazivom Gradiški Brod

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.