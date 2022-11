Rok svirka u Mrkonjić Gradu, Klapan će se predstaviti publici

Mladi banjalučki bend "Klapan" publici će se predstaviti rok svirkom 5. novembra u Mrkonjić Gradu ispred "Doma kulture" od 19 časova.

U „Klapanu“ svira grupa mladih rokera iz Banjaluke koji već skoro dvije godine sviraju zajedno.

"Jedan od bivših članova inspirisao nas je da počnemo svirati i zajedno smo odlučili da osnujemo bend (osnovali Ivan i Vukašin) i tada smo dobili ideju za ime benda. Krajem 2020. pridružio nam se Fedor u ulozi bubnjara. Dugo smo svirali kao trio, u potrazi za pjevačem, klavijaturistom i drugim gitaristom. Krajem prošle godine pridružio nam se Đorđe, kao prateća gitara. S ovakvom postavom znatno smo napredovali, Đorđevim uticajem promijenili smo stil sviranja i napredovali kao kolektiv. Nedavno pridružio nam se Milan kao vokalista i od tad se spremamo za svirku", ispričali su momci iz benda.

Kažu da svakog od njih inspirišu različiti muzičari, od Iron Maidena, Metallice, The Who, pa do domaće rok scene. Ipak, trude se da budu originalni i svoji.

Uvježbali su različite numere, kombinuju domaće i strane obrade, zajedno sa njihovim autorskim pjesmama, prenose "Novosti".

"Dugo smo se spremali za svirku, dođite da nas slušate 5. novembra u Mrkonjić Grad", poručili su momci.

Trenutnu postavu čine: Milan Ćurlić „Ćurla“ - vokalista; Đorđe Marković „Đoko“ - ritam gitara, bek-vokal; Vukašin Mijić - lead gitara; Ivan Manojlović - bas gitara; Fedor Macan - bubnjevi.