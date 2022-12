Rukovodstvo Skupštine grada Doboj ostalo bez paušala

DOBOJ - Rukovodstvo Skupštine grada (SG) Doboja, koje profesionalno obavlja tu funkciju, neće više imati dva primanja, platu i odborničku naknadu, jer im je ukinut paušal i time će biti prekinuta praksa koja je u suprotnosti sa Zakonom o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave RS, na koju su upozoravali i revizori.

"Predsjednik Skupštine i potpredsjednik dobijali su, ako su profesionalno obavljali tu funkciju, i odbornički dodatak, a sada ne dobijaju. Znači, potpredsjednik Skupštine ima fiksno 2.000 KM bez odborničkog dodatka, a predsjednik 3.000 KM, isto bez odborničkog dodatka", izjavio je Zoran Blagojević, potpredsjednik SG (SNSD).

Za sve ostale odbornike primanja su umanjena za 20 KM, pa će im ubuduće umjesto 570 KM na račun lijegati 550 KM.

Vedran Gligorić, odbornik SP-a, smatra da je i taj iznos previsok, te da treba biti niži.

"S obzirom na to da je najniža plata u RS 650 KM, predlažem da naknada odbornicima bude bar pola od toga, 550 KM je previše, to je zaista puno. Većina odbornika jeste prisutna fizički, ali je mentalno potpuno na drugom mjestu, znači uopšte nije prisutna. Niti učestvuju u raspravama, niti predlažu bilo šta, glasaju po automatizmu, po principu rada one zajednice koja postoji u 'Zvjezdanim stazama', kako ona kraljica, tako i svi drugi dižu ruku, i to je to. Odbornik koji se nikada ne javlja za riječ, nikada ništa ne predlaže, ništa ne diskutuje, treba da bude potpuno bez naknade jer ničim je nije zaslužio. Pričam o sjednicama Skupštine i o javnim raspravama, vaši ti sastanci, tamo te vaše kozačke skupštine, to me ne zanima, apsolutno, pošto mogu misliti kakvo je tamo tek ispiranje mozga", poručio je kolegama Gligorić.

Svoje viđenje odluke o određivanju novčane naknade odbornicima Skupštine grada iznijela je i Olivera Nedić, odbornica PDP-a.

"Nismo mi prioritet, građani su prioritet, što se mene tiče, svi mi bismo trebali volontirati. Tri hiljade predsjednik Skupštine, 2.000 potpredsjednik, mislim to su ogromne sume, to treba skratiti, pa bismo onda vidjeli ko će zapravo sjediti u ovim skupštinskim klupama i baviti se interesima građana. Mi bismo sigurno mogli i bez toga preživjeti, ali naši građani u svjetlu enormne krize nemaju nikakvu vrstu subvencionisanja. Imamo mogućnost da tu nepravdu prema građanima ispravimo. Imamo mogućnost da donosimo odgovorne odluke u 2023. i 2024. godini, koliko nam je kao sazivu preostalo", kazala je Nedićeva.

Na današnjoj sjednici lokalnog parlamenta odbornici su razmatrali ukupno 59 tačaka dnevnog reda, a, između ostalog, usvojen je budžet za 2023. u iznosu od 56.113.707 KM.